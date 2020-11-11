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鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元
2020鯤鯓王平安鹽祭本月14、15日將在南鯤鯓代天府登場，今年博杯大賽除第一名獎金提高至10萬元，主辦單位還準備1萬個南鯤鯓版平安鹽袋要送給參賽者，預料將吸引大批民眾免費來試手氣。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，今年平安鹽祭博杯大賽，第1名獎金除提高至10萬元，也於15日上午10時至下午2時在南鯤鯓萬善堂前廣場，首度推出萬善爺博杯活動，只要於指定時間內參加現場擲筊及親子活動就可以把限量鹽幣帶回家，限量500個，送完為止，博得3聖筊加贈結緣寶一組，限量50組，送完為止。
雲嘉南風管處處長徐振能說，雲嘉南風管處結合地方信仰辦理的鯤鯓王平安鹽祭，每年都受到廣大信眾參與，2020鯤鯓王平安鹽祭代言人為范府千歲，去年平安鹽祭博杯大賽，第1名共擲了21杯，打破平安鹽祭16年來紀錄，今年14日周六下午1時至5時、15日周日上午10時至下午4時在南鯤鯓代天府祈福法壇舉行，參加挑戰賽可獲得1個南鯤鯓版平安鹽袋，限額1萬個，2日內博得最多聖杯前3名，安排15日下午頒獎。
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