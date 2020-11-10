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有圖為證！工程圖送給村民一起監造 麥寮創先例

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
有圖為證保證會做！林縣麥寮鄉水保局一場農村工程說明會，把規畫圖逐一送給村長，象徵承諾又希望一起監造把工程做好。記者蔡維斌／攝影
有圖為證保證會做！林縣麥寮鄉水保局一場農村工程說明會，把規畫圖逐一送給村長，象徵承諾又希望一起監造把工程做好。記者蔡維斌／攝影

水土保持局今年的農村再生基金1億4100萬元，改善農村基礎建設與生產，雲林縣麥寮鄉爭取經費4790萬元。水保局今天到麥寮鄉召開7項工程說明會，並將各村規畫的圖面一一送給村長，並請各村共同配合與負責監督一起把工程做好，村民接過圖面欣悅不已。

麥寮鄉新吉、三盛、中興村周邊道路、排水老舊不堪，幾經陳情一直未獲改善。最近透過立委蘇治芬向水保局以農村再生基金爭取4790萬元，從橋頭村的生命紀念館周邊道路、三盛村、中興村包括豐彥北路等道路、排水等，以及新吉村玄天宮、海豐村安聖宮等周邊環境一併改善。

今天水保局副局長林長立、南投分局秘書陳存凱等人會同麥寮鄉公所，到7項工程所在地村落，向村民說明工程概況並聽取地方意見，前鄉長許忠富、縣議員許留賓等人也到場。林長立表示，村落的小排水雖是小工程，卻與村民息息相關，一定要做好。鄉長蔡長昆也說明7項工程的急迫性並將會依規畫落實到位，少數不足的地方公所會再一併補足做好。

蘇治芬說，許多農村道路、排水破損雜草叢生，再努力社造整頓也顯髒亂，兩年來民眾陳情，所求無多，就希望把他們生活週遭的道路排水做好。近月來她會同水保局等單位到沿海各鄉鎮全面會勘，水保局全年共核定2億餘元將分期改善。

麥寮鄉公所主任秘書陳東松表示，目前7項工程已委託設計，近期內將陸續發包。

中興村長許進發接下3張圖面合計共約1500萬元，他表示，這些道路和排水工程多年一直未改善，如今「有圖為證」就是最好保證，他一定和村民共同監造，把工程好好完成。

拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好。記者蔡維斌／攝影
拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好。記者蔡維斌／攝影
拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好。記者蔡維斌／攝影
拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉水保局一場農村工程說明會，把規畫圖逐一送給村長，象徵承諾又希望一起監造把工程做好。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉水保局一場農村工程說明會，把規畫圖逐一送給村長，象徵承諾又希望一起監造把工程做好。記者蔡維斌／攝影
拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好，村民說有了圖面就是最好保證。記者蔡維斌／攝影
拿到圖面的村民馬上展開討論規劃設計是否有缺失，希望把每分錢做到最好，村民說有了圖面就是最好保證。記者蔡維斌／攝影

水保局 蘇治芬 農村再生

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