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雲林環保局長鄭育麟今起調參議 張麗善：遺缺尚無人選

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議員蔡東富批環保局長鄭育麟已不適任，縣長張麗善最後語帶哽咽在議場內果斷做出將鄭育麟調離現職的決定。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員蔡東富批環保局長鄭育麟已不適任，縣長張麗善最後語帶哽咽在議場內果斷做出將鄭育麟調離現職的決定。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣環保局長鄭育麟僅到任239天，今天就在縣議會備詢後遭縣長張麗善拔官，即日起調任參議，突如其來的決定令眾人措手不及，鄭育麟會後即離開議會，對於遭拔官一事，僅表示今起開始請假。

出身雲林的鄭育麟原職是台中市府客委會主秘，今年3月17日返鄉服務。他自1991年開始在行政院環境保護署服務，曾擔任12年雲林縣環保局課長，並有4年副局長經歷，後任雲林縣衛生局副局長及台中市環保局副局長，在環保系統中經歷資深且完整。

環保局是保護環境的第一線，業務相當繁重複雜，尤其雲林縣內有全國最大石化工業園區六輕，及長年的垃圾、PM2.5、濁水溪揚塵等環境問題待解，鄭育麟雖才上任不到一年，但在任內引進零廢棄資源化系統，和GoShare 移動共享機車服務合作，沼液沼渣作為農地肥分使用績效維持全國第一，不難看出其積極提升環境品質的決心。

然今天在議會總質詢中，鄭育麟接連被多位縣議員質詢環保議題，最後在議員蔡東富質詢下，連環挨批處置作為消極、慢半拍，更直言已不適任該職務，蔡後質詢縣長張麗善，張也氣到發抖一度語塞，最後語帶哽咽當場果斷做出將鄭育麟調離環保局長一職的決定。

縣府下午發布新聞稿指出，「為推動環保業務通盤考量，即日起現任環保局長鄭育麟調任參議，所遺局長職缺由副局長黃富義代理，人事令今日即生效」。

張麗善表示，縣府各局處長應該秉持苦民所苦，對鄉親負責的態度；縣府同仁都是人民的公僕，領取的是人民的納稅錢，民脂民膏，一定要體恤鄉親所面臨的困境，積極找出問題所在與應變解決方法，才能捫心無愧。

張麗善說，環保局同仁應該群策群力、分工合作面對難題，如今日議員質詢有關環境惡臭問題，即便執行長期24小時監控，對於工廠進行輔導、協助改善，甚至勒令停工、停業都是應有作為，以維護民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。

雲林縣因無焚化爐，張麗善說，垃圾及環境汙染是目前痛心疾首的迫切議題，在有限資源中，她個人心中非常焦急，事在人為，希望倚靠更積極的作為尋求解決方案；至於環保局長職務目前尚無人選，暫由副局長黃富義先行代理。

出身雲林的鄭育麟（左）原職是台中市府客委會主秘，今年3月17日返鄉服務，上任才239天就被拔官。記者陳苡葳／翻攝
出身雲林的鄭育麟（左）原職是台中市府客委會主秘，今年3月17日返鄉服務，上任才239天就被拔官。記者陳苡葳／翻攝

張麗善 台中市 衛生局

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