雲林環保局長鄭育麟今起調參議 張麗善：遺缺尚無人選

雲林縣環保局長鄭育麟僅到任239天，今天就在縣議會備詢後遭縣長張麗善拔官，即日起調任參議，突如其來的決定令眾人措手不及，鄭育麟會後即離開議會，對於遭拔官一事，僅表示今起開始請假。

出身雲林的鄭育麟原職是台中市府客委會主秘，今年3月17日返鄉服務。他自1991年開始在行政院環境保護署服務，曾擔任12年雲林縣環保局課長，並有4年副局長經歷，後任雲林縣衛生局副局長及台中市環保局副局長，在環保系統中經歷資深且完整。

環保局是保護環境的第一線，業務相當繁重複雜，尤其雲林縣內有全國最大石化工業園區六輕，及長年的垃圾、PM2.5、濁水溪揚塵等環境問題待解，鄭育麟雖才上任不到一年，但在任內引進零廢棄資源化系統，和GoShare 移動共享機車服務合作，沼液沼渣作為農地肥分使用績效維持全國第一，不難看出其積極提升環境品質的決心。

然今天在議會總質詢中，鄭育麟接連被多位縣議員質詢環保議題，最後在議員蔡東富質詢下，連環挨批處置作為消極、慢半拍，更直言已不適任該職務，蔡後質詢縣長張麗善，張也氣到發抖一度語塞，最後語帶哽咽當場果斷做出將鄭育麟調離環保局長一職的決定。

縣府下午發布新聞稿指出，「為推動環保業務通盤考量，即日起現任環保局長鄭育麟調任參議，所遺局長職缺由副局長黃富義代理，人事令今日即生效」。

張麗善表示，縣府各局處長應該秉持苦民所苦，對鄉親負責的態度；縣府同仁都是人民的公僕，領取的是人民的納稅錢，民脂民膏，一定要體恤鄉親所面臨的困境，積極找出問題所在與應變解決方法，才能捫心無愧。

張麗善說，環保局同仁應該群策群力、分工合作面對難題，如今日議員質詢有關環境惡臭問題，即便執行長期24小時監控，對於工廠進行輔導、協助改善，甚至勒令停工、停業都是應有作為，以維護民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。