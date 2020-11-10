快訊

時力黨主席出爐！ 陳椒華接任新黨魁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市立圖書總館下月試營運 文化局規畫成新打卡景點

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市立圖書總館下月試營運，大廳上高掛的是公共藝術作品「陣風」。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，大廳上高掛的是公共藝術作品「陣風」。記者周宗禎／攝影

台南巿新建「市立圖書館總館」工程進度已達98.3%，宣告12月5日試營運，明年1月2日開幕。市長黃偉哲下午到場參觀消防檢測與自動化設備，館內正裝設公共藝術；文化局長葉澤山表示，預料總圖將成為台南新打卡景點。

標榜有全台最大的24小時借還書區服務設施，愛看書的人隨時都能借書。館內還有演藝廳、空中花園，更有「智慧型咖啡館」、特色書店、創客基地進駐，一旁開發公園，要讓「市總圖」發揮書香休閒多元功能。

葉澤山指出，新總館設有名人堂、專區彙集台南特色文史相關資料，是兼具文化推廣，提供學習空間的「博物館型圖書館」，更規畫美食廚房、美食城市區，企業進駐設置智慧型咖啡廳，提供各種咖啡由客人自行選擇咖啡豆，4樓也有特色書店進駐，提供更多閱讀氛圍，

館內目前有公共藝術3組，大廳上的「陣風」是英國藝術家保羅創作，館旁1.9公頃「閱之森」親子休憩公園，設有「多元共融式遊樂器具」也會在1月完成開放使用。

市府表示，南市圖新總館基地位於永康砲校舊址，占地1.5公頃，總樓地板面積37,602.63m²，為地下2層、地上6層之建築物，預估至少容納60萬件館藏、提供 1000種期刊及1座可收藏40萬冊圖書的密集書庫為目標，定位為「兼具前瞻性、綜合性與研究型的城市公共圖書館」。

市府指出，市立圖書館新總館是台南市政府「六大旗艦工程」，是陸軍砲兵學校遷移轉型為創意園區後，區內首座新建完成的公共建築，將帶動區域發展，提升藝文教育。

台南市立圖書總館下月試營運，黃偉哲與市議員參觀自動化借還書設施。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，黃偉哲與市議員參觀自動化借還書設施。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，文化局預期成為新打卡景點。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，文化局預期成為新打卡景點。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，文化局預期成為新打卡景點。記者周宗禎／攝影
台南市立圖書總館下月試營運，文化局預期成為新打卡景點。記者周宗禎／攝影

咖啡廳 圖書館 建築

延伸閱讀

大基隆歷史場景再現成果展 「浪花天」13日起展出1個月

移除老樹？誤會大了！台南新化基督教會百年老樹在這裡

文青到台南必訪「知事官邸」 質感生活館明起對外開放

台中最長美橋「白鹿吊橋」封7年 去年重開通成打卡景點

相關新聞

雲林環保局長鄭育麟今起調參議 張麗善：遺缺尚無人選

雲林縣環保局長鄭育麟僅到任239天，今天就在縣議會備詢後遭縣長張麗善拔官，即日起調任參議，突如其來的決定令眾人措手不及，...

台南市立圖書總館下月試營運 文化局規畫成新打卡景點

台南巿新建「市立圖書館總館」工程進度已達98.3%，宣告12月5日試營運，明年1月2日開幕。市長黃偉哲下午到場參觀消防檢...

南市城西焚化廠屆齡整修完工 開始規畫興建新爐

台南市城西焚化廠已滿20年，今年9月間起整修，工程已告段落，連日來起爐試運轉，每年發電量可增加1700萬度，並減少865...

移除老樹？誤會大了！台南新化基督教會百年老樹在這裡

台南新化基督教長老教會配合文化局立屋整修，拆除圍牆後，三叉路口大型轉角處一棵亞里垂榕，因阻礙交通將進行移植，外界質疑為什...

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

雲林縣議員蔡東富今天在議會總質詢中質詢環保局，指出單是在臉書社團「斗南人讚出來」網友反映數次斗南空氣品質差問題，「稽查多...

這間大學旁邊竟沒路燈！議員：回租屋處只能靠車燈照明

長榮大學馬來西亞籍女大生命案發生後，路燈問題引起各界關注，民進黨台南市議員郭鴻儀指出，不僅長榮大學有路燈不亮的問題，中華...

全台唯一！IT新貴為何轉行當音樂節「產業紅娘」？

貴人散步作為台灣第一個showcase音樂節，也常被詢問「那是什麼意思？」維寧解釋：「它有點像是『年度選秀』，讓業界人士來看這些有潛力的音樂人，明年度可以有更多商業合作，例如版權約或唱片約。」除此之外，音樂節期間也舉辦論壇，供業界人士討論今年度的產業趨勢與話題。

嘉縣議員批綠執政少7千人 翁章梁：全台人口結構問題

嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員上午質詢，批民進黨前縣長陳明文、張花冠執政17年，加上現在縣長翁章梁執政2年，至今19...

及時雨減緩玉米旱災 嘉義縣救助申報逾2千農戶

「閃電」颱風快閃離開，未帶給嘉義縣太多降雨，但這2天及時雨，雨量雖少，對旱災嚴重的硬質玉米（飼料玉米）、青割玉米（牧草）...

學生哭老師翻桌？ 嘉市教育處要查

嘉義市議員陳姿妏昨在議會質詢指出，某國小三年級學生今年11月2日因為上學時不讓媽媽離開，在班上大哭，未料該校一名組長來教...

全國首創 台南、環署推環保外送

受疫情影響及外送平台林立，國內免洗餐具數量大增，環保署與台南市環保局、外送平台foodpanda和22家餐飲店合作，全國...

嘉縣議員爆料廠商用相同照片送檢竟過關 直批：太誇張

嘉義縣議員詹琬蓁日前在臉書上貼文，指出168縣道從水上到朴子段路段，分隔島上，放眼望去都是雜草，質疑縣府花錢請廠商做養護...

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

租屋無奇不有 高雄出現月租2500元的「廚房雅房」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。