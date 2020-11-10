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台南市立圖書總館下月試營運 文化局規畫成新打卡景點
台南巿新建「市立圖書館總館」工程進度已達98.3%，宣告12月5日試營運，明年1月2日開幕。市長黃偉哲下午到場參觀消防檢測與自動化設備，館內正裝設公共藝術；文化局長葉澤山表示，預料總圖將成為台南新打卡景點。
標榜有全台最大的24小時借還書區服務設施，愛看書的人隨時都能借書。館內還有演藝廳、空中花園，更有「智慧型咖啡館」、特色書店、創客基地進駐，一旁開發公園，要讓「市總圖」發揮書香休閒多元功能。
葉澤山指出，新總館設有名人堂、專區彙集台南特色文史相關資料，是兼具文化推廣，提供學習空間的「博物館型圖書館」，更規畫美食廚房、美食城市區，企業進駐設置智慧型咖啡廳，提供各種咖啡由客人自行選擇咖啡豆，4樓也有特色書店進駐，提供更多閱讀氛圍，
館內目前有公共藝術3組，大廳上的「陣風」是英國藝術家保羅創作，館旁1.9公頃「閱之森」親子休憩公園，設有「多元共融式遊樂器具」也會在1月完成開放使用。
市府表示，南市圖新總館基地位於永康砲校舊址，占地1.5公頃，總樓地板面積37,602.63m²，為地下2層、地上6層之建築物，預估至少容納60萬件館藏、提供 1000種期刊及1座可收藏40萬冊圖書的密集書庫為目標，定位為「兼具前瞻性、綜合性與研究型的城市公共圖書館」。
市府指出，市立圖書館新總館是台南市政府「六大旗艦工程」，是陸軍砲兵學校遷移轉型為創意園區後，區內首座新建完成的公共建築，將帶動區域發展，提升藝文教育。
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