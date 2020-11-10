綠鬣蜥移除計畫出現空窗期 嘉大建議跨年度實施

外來入侵種綠鬣蜥交配、產卵期從11月到隔年3月，嘉大生物資源學系副教授老陳宣汶說，政府部門補助移除綠鬣蜥計畫，約在4月至11月，造成移除空窗期，建議跨年度實施移除。

林務局嘉義林管處補助嘉義縣農業處移除綠鬣蜥計畫，農業處委由嘉義大學生物資源學系執行，民國109年至今已經捕捉移除1132隻。

陳宣汶今天表示，11月到隔年3月是綠鬣蜥的交配、產卵期，此時若能移除具有繁殖能力的成熟個體較有效，但這段時間（11月到3月）為公部門核算經費的時間，無法進行捕捉，僅能監測，使移除綠鬣蜥計畫無法連續，建議實施跨年度移除計畫，才能事半功倍。

嘉義林管處指出，移除綠鬣蜥的補助款，屬一年一編的款項，必須每年結案，因此與嘉義縣農業處畜產保育科協商，希望農業處在今年底就提明年的移除計畫，明年初林務局的補助款項確認了，就可以馬上執行移除，減少空窗期。

陳宣汶表示，綠鬣蜥族群在嘉義縣境內分布主要在水上鄉境內的八掌溪北岸，並沿著八掌溪往上游遷移，在嘉義縣市界處有多數零星族群，以吃構樹為生，與高屏地區綠鬣蜥常在農田邊出沒不太一樣，但曾爬上嘉義東西向快速路（台82線）妨礙交通。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱指出，民眾若有飼養外來種綠鬣蜥要特別注意，11月底前必須向縣府農業處辦理飼養登記，逾期未登記或違規繁殖者，可依野生動物保育法處以1萬至5萬元的罰鍰，並沒入飼養動物。