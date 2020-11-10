南市城西焚化廠屆齡整修完工 開始規畫興建新爐

台南市城西焚化廠已滿20年，今年9月間起整修，工程已告段落，連日來起爐試運轉，每年發電量可增加1700萬度，並減少8653公噸的碳排量。環保局表示，整修後不僅削減空汙排放量，符合未來更嚴格的空汙排放標準外，發電能力，運轉效能和安全性都大幅提。

市長黃偉哲表示，市區的垃圾處理都有賴城西焚化爐，而且，城西廠不只處理垃圾問題，燃燒垃圾過程產生的熱能也能有效回收、發電，在循環經濟中扮演重要角色。

城西焚化爐屆齡整修與改善工程分為更新進料系統、廢氣處理系統、儀控通訊系統、輸配電系統、冷凝系統等5大系統。環保局長謝世傑說，焚化爐改善完成後，預估每年發電量可增加約1700萬度，CO2削減量8653公噸，NOx（氮氧化物）汙染物排放量可減少1萬1099公斤。

城西焚化廠目前每天垃圾處理量600噸，處理量能不足。南市環保局表示，現正透過強制垃圾分類稽查、源頭減量、垃圾處理區域合作、掩埋場活化、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠等，以減緩量能處理不足的壓力。另正規畫興建新爐等工程，未來完工後，每日垃圾處理量預計可達900公噸。另外，環保局也已展開掩埋場活化工程，預定110年12月可活化31.5萬立方公尺。