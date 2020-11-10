移除老樹？誤會大了！台南新化基督教會百年老樹在這裡

台南新化基督教長老教會配合文化局立屋整修，拆除圍牆後，三叉路口大型轉角處一棵亞里垂榕，因阻礙交通將進行移植，外界質疑為什麼要移除「老樹」？教會表示，應是誤會，教會1915年成立後，第一代教友種植的百年榕樹原本在圍牆內，在圍牆拆除後不旦沒有要移植，配合文化局設置花台成為民眾休息的空間，成為新化街頭新地景及新地標。

著手編寫新化教會史的教友康文榮表示，1922年大目降禮拜堂建造時在前院栽種了一對榕樹，其中一棵在1980年代因道路拓寬移植，教會面積內縮，不得不忍痛移植一棵到玉井加利利禱告山。在馬路上的垂榕是約20年前種植，位在道路轉角很危險，加上生長快速反而擋住教會門面。

新化教會曾歷經3度改建，目前的大目降禮拜堂建築在1971是台南市老牌建築師陳式籌設計，當時教會預算因物價波動捉襟見拙，教會長老梁炳元醫師與梁許春菊立委夫婦特別情商當時新化最負名望的土水師傅張清美（本地人稱為清美師）出面承造，在當年是相當現代化及具代表性的禮拜堂。