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長照缺床／失智失能人口不斷增加 業者嘉義投資
本報今天針對「失能長照床位缺」作專題報導，點出國內失能長照床位不足問題，業界認為國內人口老化嚴重，面對失智、失能人口不斷增加，未來長照缺床可能像現在住院等病床，缺床問題將越來越嚴重。
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，預定投資10億元，轉型成600床長照機構，第一期200床已獲縣府社會處核准，現正做內部改裝，預計明年舊曆年後啟用，公司內部坦言，台灣人口老化嚴重，嘉義縣老年人口多，長照病床未來一定不足。
三和健康股份有限公司執董王明山表示，集團長期在北部經營醫療、長照機構，看見現在許多醫院沒病床，只能在急診設臨時床，內部評估，未來長照病床需求也將如此，可能一床難求，這次南下嘉義投資長照，就是看準市場未來性、提早準備。
中華民國兒童及老人照顧協會理事，聖佳管理顧問公司執行長簡鈺玫說明，長照患者一般必須插鼻胃管、氣切和導尿管，業界簡稱「三管」，依衛福部規定，一般長照安養機構收患者，年齡必須65歲以上、而且只能插「二管」，若是插「三管」只能住護理之家。
她說，因護理之家可同時收「三管」和「二管」患者，但大家都想將患者送到住家附近，方便就近照顧，因此優質丶評價好的護理之家，可能就進不去。
簡鈺玫補充，許多人或許認為台灣臥床植物人患者沒這麼多，卻忽略台灣失智人口越來越多，失智老人最後幾年，生活無法自理、可能都必須臥床，受照顧方式幾乎像植物人患者，當這些人都必須住在長照機構或護理之家，病床就可能不夠。
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