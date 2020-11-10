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去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

中埔鄉公所斥資4000萬建長照園區 讓偏鄉長者重拾笑容

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
長照園區面積約890坪，開放式的結構，主建築物為團體家屋；左側建物則做日照中心和照顧茶館，提供長者學習和娛樂的場域。記者莊祖銘／翻攝
長照園區面積約890坪，開放式的結構，主建築物為團體家屋；左側建物則做日照中心和照顧茶館，提供長者學習和娛樂的場域。記者莊祖銘／翻攝

嘉義中埔鄉公所和中華聖母基金會合作，斥資4750萬元，於台18線和台3線十字路口旁，興建嘉義首間結合失智症團體家屋、日間照顧中心與照顧茶館的複合型長照園區，今日上午10時舉行動土典禮，預計民國110年12月完工。

長照園區面積約890坪，開放式的結構，主建築物為團體家屋，共有18間五星級單人套房，有專人提供失智症長者24小時照顧服務；左側建物則做日照中心和照顧茶館，提供長者學習和娛樂的場域，多元化的複合型長照園區也創嘉義縣首例，嘉義縣政府秘書長羅木興、中埔鄉長李碧菁和聖馬爾定副院長蔡文德、社會局副局長張翠瑤等人今天開工祈福，祈求工程能如期如質完成。

中埔鄉長李碧菁表示，中埔鄉65歲以上老⼈約8200人占了全鄉的18.43%，比例相當高，需要更多元、更完善的照顧服務，讓鄉內老人有「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照系統。

中華聖母基金會副執行長郝育亭說，「老人團務」課程，讓失能、失智老人學習手工藝，如製茶、編織等，在空閒之餘，學習新技能，還能跟其他老人家一起互動，「他們也會感覺比較快樂」。

郝育亭說，有名長者以前是雜貨店老闆，退休後在家無所事事，精神頹靡，家人鼓勵她來參加課程；在學習的過程除跟其他同年齡層的好友一起聊天，還重新面對大眾，讓她重新拾起笑容，家人看到母親重新找回自信，也都感到相當欣慰。

失智症 嘉義 長照

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