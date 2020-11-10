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去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

裝置藝術有大鐵釘！嘉縣議員批縣府砸大錢卻未維護

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員李國勝說，還有過去製作的「嘉義人、嘉己人」共37組作品，用熊、猴外形製作一對男女雕像，到處擺放，有對收藏在樹叢間看不到，還有6尊排一排，有人看到受驚嚇。記者魯永明／翻攝。
嘉義縣議員李國勝說，還有過去製作的「嘉義人、嘉己人」共37組作品，用熊、猴外形製作一對男女雕像，到處擺放，有對收藏在樹叢間看不到，還有6尊排一排，有人看到受驚嚇。記者魯永明／翻攝。

嘉義縣議員李國勝上午質詢，播放縣治及鄉鎮市擺放的大批裝置藝術照片，批文化觀光局砸大錢廣設藝術品，未做好維護管理，有的藝術品入夜燈不亮，還有藝術品有大鐵釘，擔心被拿去當凶器，他批說，與其砸大錢到處設藝術品，不如用來補助學童午餐，照顧孩子營養健康。

李國勝質詢酸文化觀光局長許有仁說，「你是藝術創作者，愈看眼睛愈亮！」在縣治及鄉鎮市到處擺設藝術品，他秀出縣治地區藝術品，考許有仁藝品名稱，許有的答對，有的答不出來。

李國勝說，有個大型燈炮形狀的藝術品，入夜不亮，還有個藝術品，竟然放根大鐵釘，萬一被人拿去當凶器傷人怎麼辦？還有過去製作的「嘉義人、嘉己人」共37組作品，用熊、猴外形製作一對男女雕像，到處擺放，有對收藏在樹叢間看不到，還有6尊排一排，有人看到受驚嚇。

李國勝統計以各項科目預算，編列藝術品逾7千萬元，批部分藝術品擺放不當，未做好管理維護，與其用人民血汗納稅錢處設藝術品，不如用來補助學童午餐，照顧孩子營養健康，他反對再編預算買藝術品。

許有仁說，前縣長張花冠任內12件藝術品，共花費1800萬元，藝術品不是論件計價，擺放縣治大草原、高鐵車站公園等地，部分未做好管理維護，會馬上改善。縣長翁章梁說，上任後將縣治部分藝術品拿到鄉鎮市擺放，讓藝術下鄉分享。

嘉義縣議員國勝說，有個大型燈炮形狀的藝術品，入夜不亮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員國勝說，有個大型燈炮形狀的藝術品，入夜不亮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝（左）質詢酸文化觀光局長許有仁（右）說，「你是藝術創作者，愈看眼睛愈亮！」。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝（左）質詢酸文化觀光局長許有仁（右）說，「你是藝術創作者，愈看眼睛愈亮！」。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝說，有個藝術品竟然放根大鐵釘，萬一被人拿去當凶器傷人怎麼辦？記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝說，有個藝術品竟然放根大鐵釘，萬一被人拿去當凶器傷人怎麼辦？記者魯永明／翻攝

嘉義 觀光局

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