這間大學旁邊竟沒路燈！議員：回租屋處只能靠車燈照明

長榮大學馬來西亞籍女大生命案發生後，路燈問題引起各界關注，民進黨台南市議員郭鴻儀指出，不僅長榮大學有路燈不亮的問題，中華醫事科技大學一旁學生通往租屋熱點的必經道路竟連路燈都沒有，只能靠車燈或附近建築物照明，恐成治安死角，要求市府盡速盤點全市路燈。台南市長黃偉哲承諾，將優先動用第二預備金支出，初步盤點須新設路燈3千多盞，讓學生安全上下學。

郭鴻儀今天在議會質詢時表示，民眾最卑微的需求就是燈要亮、路要平、水溝要通，尤其關乎人民生命安全最基本的就是路燈和監視器。

不過，郭鴻儀指出，關廟區大潭埤公園晚上一片漆黑，即使有路燈也不亮，仁德區中華醫事科大旁的滯洪池周邊道路甚至沒有設路燈，但該路為許多學生平時往返學校、租屋處的必經道路，長期沒有路燈，恐成治安死角，市府應盡快盤點全市300多所學校路燈問題。另外，他也舉例，玉井區有路燈10月27日報修，至今都未處理好。

工務局長蘇金安表示，目前台南市原市區的路燈由工務局維護管理，其餘31區由區公所維護，路燈採購、新設、維護都統一由工務局發包，31區由區公所直接派工修復，指揮開口契約廠商施作。

郭鴻儀質疑，過去區公所直接發包，「當天說、當天修好」，但現在可能要經過一周、兩周甚至一個月才修繕完畢，市府應討論如何提升效率；警察局針對監視器損壞部分，應要有損壞就汰換，不要因5年期限還未到就不更換。

黃偉哲表示，明年會持續推動換裝LED路燈，全市將全部換為LED燈，屆時「路燈資訊維護管理系統」將全面升級建置「智能路燈維護管理系統」，以利接獲民眾通報時，可立即知道維修地點並加速路燈維護時程。