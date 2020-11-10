嘉縣議員批綠執政少7千人 翁章梁：全台人口結構問題

嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員上午質詢，批民進黨前縣長陳明文、張花冠執政17年，加上現在縣長翁章梁執政2年，至今19年來，人口不斷減少流失，全縣人口即將跌破50萬人，反觀國民黨前縣長李雅景執政8年，人口增加468人，他要求翁章梁搶救人口，增加就業，吸引年輕人返鄉工作，結婚生育。

李國勝質詢前先請議場人員發測驗券，要翁章梁及列席22位局處長，各以3分鐘寫答翁就職提出「約法三章」，以及施政報告「兩大縣政目標六大政見」，回收測驗券，李發現多名局處長答錯、答不完全，酸說，局處長回答不出或出錯，要縣長如何領導，推動縣政？要求縣府團隊上緊發條。

接著李國勝播放前縣長李雅景、陳明文、張花冠任內，人口增減數字統計，質詢說，李雅景開發縣治台糖農場做醫療專區，祥和新村，帶動人口，8年任期結束，90年人口56萬3365人，增加468人；換陳明文上任，8年人口共減少1萬5649人，98年人口54萬7716人；張花冠上任9年，人口減少4萬零108人，107年剩50萬7608人。

他說，翁章梁上任2年人口流失逾7千人，地方「歹賺呷」，年輕人離鄉背井到外地工作，經濟壓力大，在鄉下不敢結婚生育，增產報國，他跑行程大多是告別式，人口流失嚴重。