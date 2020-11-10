及時雨減緩玉米旱災 嘉義縣救助申報逾2千農戶

「閃電」颱風快閃離開，未帶給嘉義縣太多降雨，但這2天及時雨，雨量雖少，對旱災嚴重的硬質玉米（飼料玉米）、青割玉米（牧草）卻有助益，避免災情擴大，農委會公告辦理現金救助申報8日結束，縣府農業處今天統計，共11鄉鎮市2745戶農民申報。

玉米旱災一開始只傳出義竹、鹿草、六腳等3鄉有災損，農委會主委陳吉仲分別到義竹、鹿草鄉勘災，隨著災情擴大，農委會公告上月底到8日受理現金救助申報，申報截止，申報戶2745戶，面積逾300公頃，持續擴大，須勘災確認。

農業處說，全縣硬質玉米面積5487公頃，青割玉米755公頃，已知申報各鄉鎮戶數共計2745戶，申報有11鄉鎮：太保、朴子、布袋、民雄、溪口、新港、六腳、東石、義竹、鹿草、水上。

目前各公所勘災中，作業規定，30天內須完成勘查報縣府，縣府7天內完成抽查，再將資料報農糧署申請請救助款，救助金額硬質玉米每公頃1萬6千元，青割玉米每公頃1萬700元，契作獎勵金每公頃6萬元照常發放。