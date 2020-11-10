嘉縣議員爆料廠商用相同照片送檢竟過關 直批：太誇張

嘉義縣議員詹琬蓁日前在臉書上貼文，指出168縣道從水上到朴子段路段，分隔島上，放眼望去都是雜草，質疑縣府花錢請廠商做養護，卻未得到應有的成效；昨天質詢時她更指出，此工程的養護資料，竟出現多組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片，發生這麼嚴重疏失，縣府隨便查驗就讓廠商順利請款，質疑政風處未善盡查驗職責，直呼太誇張；縣長翁章梁表示將會全力徹查此事，政風處處長王鈞陶也承諾，將徹底做通盤檢查，檢視內部行政作業是否仍有疏失。

詹琬蓁說，前瞻計畫補助這項養護工程，前後共花了3588萬元，但分隔島上幾乎是雜草，質疑後續養護工程是不是出了問題；根據縣政府的資料，養護期間每3個月會對工程進行一次查驗，總共8次，每次查驗合格後，退還廠商該期植栽保活的保證金。

詹琬蓁表示，7月27日她在臉書po文點出這項植栽工程的問題，縣府回應，植栽死亡是屬第7次養護期所致，預定10月底前補植完成。令她不解的是，既然前6期植栽狀況都沒問題，查驗也都過關，為何在相關資料中，前6期中竟出現5組日期不同，畫面卻一樣的查驗照片，最後還查驗通過，令人匪夷所思。

縣長翁章梁也認為這5組都用同一張照片，只是標示的日期不同，他將要求政風處調查釐清，判定是否為廠商便宜行事。另外，他也指示建設處下一期工程，將規畫種植矮仙丹等灌木取代花草植物。

詹琬蓁痛批，「政風單位可以廢了」，每次都沒有問題，都是小瑕疵，「今天如果沒有把這件事拿出來講，你們是不是什麼都不知道」，她表示，從來沒有要過驗收，只拿一份而已就看到那麼多缺失，縣政府一年發包的工程那麼多，「如果把全部檔案通通調出來，是不是還會發現更多弊案」。