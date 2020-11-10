貴人散步音樂節4度出擊 華麗陣容邀民眾遊台南

台南城市音樂節暨貴人散步音樂節邁入第4年，將於27到29日連3天在台南開唱。城市音樂節祭出落日飛車、傷心欲絕等10組本土豪華陣容；貴人散步也推出66組超狂演出名單。

由台南市政府觀光旅遊局、合為貴有限公司共同主辦的「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」今天北上召開記者會，揭開演出時間表，並公布豪華演出陣容，包括毀容姊妹會、海豚刑警、傷心欲絕、大支、雷光夏、血肉果汁機、美秀集團、落日飛車、拍謝少年、舒米恩、Cicada、昏鴉等多組樂團齊聚台南，輪番開唱。

28、29日舉辦的「台南城市音樂節」，今年移師台南市美術館2館的館外廣場（忠義路、友愛街口），打造戶外舞台免費開唱，讓樂迷體驗在美術館看演出的獨特經驗。

採售票方式演出的「LUCfest貴人散步音樂節」3天音樂系列活動，則將於台南中西區6個在地特色場館進行，包括超潮打卡夯點南美館2館跨域展演廳、台南最古老的戲院之一「全美戲院」、古蹟吳園藝文中心、藝廊B.B.Art、南美里活動中心及會議場館兜空間，並將廣邀國內超過30位產業人士、唱片公司、廠牌及媒體，齊聚台南進行音樂產業交流論壇。

另外，貴人散步音樂節團隊近期釋出多張「神秘攝影照片」，並以關鍵字「#尋找貴姊」串連，讓人摸不著頭緒的舉動，今天也在記者會公布謎底。

貴人散步音樂節團隊表示，由於核心團隊在規劃音樂節時以陰性觀點出發，發展出貴人散步音樂節獨特個性，盼打造最舒適也最美的音樂節，而「尋找貴姊」則在向全台樂迷熱情招手，希望可以找到更多「貴姊」氣質的女性或男性來參加這個美翻天的音樂節。

計畫更大張旗鼓地找來「國寶級畫師」全美戲院電影看板手繪畫師顏振發坐鎮，親手繪製「尋找貴姊」手繪看板，掛上全美戲院外牆上，更有不知情民眾到售票口購買「尋找貴姊」電影票，引發網路討論潮。

主辦單位希望樂迷可以來台南散散步，享受音樂現場魅力的同時，也能欣賞台南慢步調之美。為吸引更多樂迷參與，貴人散步音樂節也與台灣高鐵合作推出交通套票，祭出活動票券7折、交通票券約8折超殺優惠，於KKTIX售票平台熱賣中。