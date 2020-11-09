人間國寶木雕大師陳啟村今獲頒台南卓越市民

台木雕大師陳啓村今年初獲得文化部登錄公告為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者，成為「人間國寶」，最近更獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，是本市繼2010年陶藝大師蘇世雄以來第二位獲此殊榮的工藝家。市長黃偉哲市長今天前往陳啟村家中，頒贈「卓越市民」，表彰陳啓村對工藝的貢獻。

台南市文化局指出，陳啓村(1963-)藝師自幼喜愛繪畫，小學畢業後向福州派「光華佛店」林依水師傅學習傳統雕刻。學成出師後進入當時台南頗具盛名的福州派「人樂軒佛像雕刻店」擔任頭手初胚師傅，工作之餘積極走訪各地寺廟，仔細觀察紀錄寺廟的神佛像及建築木工藝的木雕技法與表現意象，深厚創作底蘊。

陳啓村以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描畫作技巧、當代雕塑、木版畫創作與現代美學理論，以精湛刀工表現人物之表情、衣紋與姿態，融合東西方學習方式，作品亦呈顯出傳統與現代交融之特質，是台灣少數兼具傳統與現代藝術專長，且皆具代表性的人物。

文化局表示，「國家工藝成就獎」表達對於長期堅持以「工藝」為志業者的尊重與肯定，以「國家」榮銜獎勵工藝志業者。陳啓村自14歲起投入木雕工藝，進而成為福州派粧佛具代表性藝師，並屢獲肯定，如1999年獲國立傳統工藝獎二等獎；2007年獲頒大墩工藝師獎與文建會「工藝之家」；2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎；2014年臺南市登錄傳統工藝「木工藝」保存者；2019年獲「臺灣木雕薪傳成就獎」等肯定。