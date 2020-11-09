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議員指工程鑑定球員兼裁判 翁章梁：別從政黨角度切入

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷。起因於農民取水時，電動機造成振動，才導致堤防崩落。圖／本報資料照片
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷。起因於農民取水時，電動機造成振動，才導致堤防崩落。圖／本報資料照片

嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁要求徹查是否為豆腐渣工程，縣議員何子凡今天指出，當初找來鑑定工程疏失的第三方有嚴重「政治色彩」，還標下縣府採購案，「根本球員兼裁判」，翁章梁回應，政風處有介入調查，沒有相關疑慮，希望議員從專業而不是政黨的角度去切入。

該防汛道路當時出現約1公尺寬，長度約50公尺「坑洞」，翁章梁前往視察，要求相關單位徹查豆腐渣工程，更在臉書上提出多項質疑並要求調查責任歸屬。

縣府水利處處長林谷樺表示，當初政風處調查後並沒有內部行政疏失，廠商也沒有偷工減料及設計上的疏失，僅歸咎於農民取水時，電動機造成振動，才導致堤防崩落；另外，水利會在下游本來有個攔水堰，平時是舉起來的，當時因為颱風天放下來，造成水位急速下降2至3公尺，才導致堤坊崩落。

何子凡說，這麼大的工程，花了人民幾千萬的血汗錢，現在發生這種事，難免對縣府有疑慮；雖然最後廠商有復原，也沒有行政、設計上的疏失，但這個案子竟然就這樣結案了，縣長一開始提的問題，根本就沒被解決。

何子凡質疑，縣政府當初找了省土木技師公會技師黃敏修鑑定，黃就是前民進黨立委施義芳雲嘉南服務中心主任，也是嘉義市小英之友會發起人兼秘書長，希望找個公正、有說服力的人再來做鑑定，不要「左手出事丟給右手」，且黃敏修所屬公司今年又拿到縣府採購案，有利益迴避問題。

翁章梁說，發生這件事情後，政風處有介入調查，沒有左右手的問題，另外這也是前朝的工程，不是他任內發包，沒有直接關係，希望議員能從專業的角度著手，而不只是從政黨的角度來看，委託什麼機關做鑑定是水利署的專業，鑑定結果為何，才是縣府關心的部分。

嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁到場檢視，要求徹查是否為豆腐渣工程。圖／本報資料照片
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁到場檢視，要求徹查是否為豆腐渣工程。圖／本報資料照片
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁要求徹查是否為豆腐渣工程，縣議員何子凡今天指出，當初找來鑑定工程疏失的第三方有嚴重「政治色彩」，還標下縣府採購案，「根本球員兼裁判」。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁要求徹查是否為豆腐渣工程，縣議員何子凡今天指出，當初找來鑑定工程疏失的第三方有嚴重「政治色彩」，還標下縣府採購案，「根本球員兼裁判」。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷。起因於農民取水時，電動機造成振動，才導致堤防崩落。圖／本報資料照片
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷。起因於農民取水時，電動機造成振動，才導致堤防崩落。圖／本報資料照片

翁章梁 嘉義

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