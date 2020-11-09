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虎尾鎮率先開辦申請路權「曬花生」 農民歡呼太棒了

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾鎮公所率先開辦為農民爭取曬穀場的路權業務，讓農民免屢遭取締吃紅單，安心曬花生。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所率先開辦為農民爭取曬穀場的路權業務，讓農民免屢遭取締吃紅單，安心曬花生。記者蔡維斌／攝影

每逢花生採收期，曬場一地難求，是農民的最痛，搶道路圈道曬土豆也常被民眾檢舉，屢吃罰，成了另類「農損」，雲林縣虎尾鎮公率先開辦替農民申請「路權」，提供鎮內18個里33處空地或路段，受理申請作為曝曬場，可安心曬花生，不再擔心受罰，目前已有超過300人登記，申請踴躍。

為解決農民無處曬花生困境，虎尾鎮公所在鎮內18里、33路段申請路權，供農民「合法」安全曬花生，公所說，農民申請踴躍目前已逾300人登記，

雲林縣花生產量全國之冠，每年採收期農民占用馬路曬花生十分普遍，不僅影響交通，常被檢舉取締，或與用路人發生衝突，為讓農民能有合法的場地，虎尾鎮公所率先開辦「代請路權」業務。

虎尾鎮長丁學忠指出，公所依「機關團體舉辦大型活動使用道路管理要點」申請使用路權，供農民曬花生，並也提供交通錐、警示燈等安全設備，同時也會請派出所、巡守隊加強巡邏，避免高價期被宵小竊取，晚上得睡在路邊守花生。

鎮公所農經課表示，公所代辦路權共33路段，農民只要登記名字、電話、採收日期及種植面積即可。路權期限可視農民需要，必要時得以延長，有需求的農民趕緊向公所申請。

「太棒了！」農民張永新等人說，今後就不必像攤販一樣，擔心警察開紅單了！尤其花生最怕一下子下雨，一下子高溫，花生一旦泡水發黑、發芽，每年找曬場成為種花生重中之重，農村已不像過去家前都有院子，很多人沒地方曬，只能曬在路邊，農民又不懂申請路權，公所能代為統一申請，讓大家安心曬土豆，太感謝了。

農民 路權 警察

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