夜間地標！台南新化教會和麻豆天主堂 減量整修超亮眼

台南市府推動街屋老屋立面整修，首度以類公共設施為對象，選定基督教新化長老教會及麻豆天主堂進行整修，兩棟建築物特色是位在重要路口轉角，在視覺景觀最凸出明顯，採用「減量設計」，拆除圍牆及廣告看板，以及電桿電箱等雜物，並退縮空間增設人行步道，加上增加夜間照明，文化局說，以往教會天主堂都有神祕的面紗，外界難窺面貌，這次的老屋立面整修，對公部門和宗教團體都是大突破，期待未來打造有更多街區公共空間。

文化局表示，麻豆天主堂鐘樓及3連棟幼兒園街屋整修完工，街口轉角採減量設計，拆除了周邊的圍牆和阻礙通行的廣告看板、移除了其他電桿電線等雜物，退縮空間則增設人行步道，重新串聯街區人行動線，展現街區轉角的地標建築特色。

麻豆天主堂鐘樓正立面設計為一大片鏤空花格窗，陽光從花格窗漫射撒入，使室內別具光影特色，加上大紅色的條狀木門窗，內部則結合太灣本土風格的壁畫雕刻和擺設裝飾，展現天主教來台宣教的本土化象徵，見證西方宗教在台灣的傳教歷程，展現土洋文化相互融和風格。

文化局進行麻豆天主堂建物整修，除了將鐘樓清洗與整修上漆，鄰中山路幼兒園三連棟街屋，也進行結構補強，整修後打開原本封閉空間，增加友善人行環境，在夜間照明的襯托下，更凸顯鐘樓地標的夜間景觀特色，提升麻豆街區整體環境景觀的品質。

新化基督長老教會位在中山路與信義路三交叉路口之大型轉角處，日治時期曾有輕便鐵道行經，現為台20線、綠幹線公車的匯集地，為通往左鎮玉井的重要幹道節點，教堂是中山路的視覺端景、新化市區的重要地標建築，教會願釋出其用地打開原本前方圍牆的封閉空間，確保都市友善人行環境；在夜間照明的襯托下，提升轉角街區整體環境景觀的品質。

文化局說，新化長老教會是1971年重建的教堂建築，採面寬窄、縱深長的配置，雙坡水斜屋頂，主入口位在教堂配置之長軸的前側，與室內講台遙遙相對，主入口上方和兩側尖拱窗，均留設有突出之雨庇陽台，使立面具立體造型感。