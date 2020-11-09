快訊

臺華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散31人

拜登當選後遲遲未表態 大陸外交部鬆口曝下一步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜間地標！台南新化教會和麻豆天主堂 減量整修超亮眼

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化基督教長老教會在燈光投射下，成為街頭轉角的美麗街景。圖／文化局提供
台南新化基督教長老教會在燈光投射下，成為街頭轉角的美麗街景。圖／文化局提供

台南市府推動街屋老屋立面整修，首度以類公共設施為對象，選定基督教新化長老教會及麻豆天主堂進行整修，兩棟建築物特色是位在重要路口轉角，在視覺景觀最凸出明顯，採用「減量設計」，拆除圍牆及廣告看板，以及電桿電箱等雜物，並退縮空間增設人行步道，加上增加夜間照明，文化局說，以往教會天主堂都有神祕的面紗，外界難窺面貌，這次的老屋立面整修，對公部門和宗教團體都是大突破，期待未來打造有更多街區公共空間。

文化局表示，麻豆天主堂鐘樓及3連棟幼兒園街屋整修完工，街口轉角採減量設計，拆除了周邊的圍牆和阻礙通行的廣告看板、移除了其他電桿電線等雜物，退縮空間則增設人行步道，重新串聯街區人行動線，展現街區轉角的地標建築特色。

麻豆天主堂鐘樓正立面設計為一大片鏤空花格窗，陽光從花格窗漫射撒入，使室內別具光影特色，加上大紅色的條狀木門窗，內部則結合太灣本土風格的壁畫雕刻和擺設裝飾，展現天主教來台宣教的本土化象徵，見證西方宗教在台灣的傳教歷程，展現土洋文化相互融和風格。

文化局進行麻豆天主堂建物整修，除了將鐘樓清洗與整修上漆，鄰中山路幼兒園三連棟街屋，也進行結構補強，整修後打開原本封閉空間，增加友善人行環境，在夜間照明的襯托下，更凸顯鐘樓地標的夜間景觀特色，提升麻豆街區整體環境景觀的品質。

新化基督長老教會位在中山路與信義路三交叉路口之大型轉角處，日治時期曾有輕便鐵道行經，現為台20線、綠幹線公車的匯集地，為通往左鎮玉井的重要幹道節點，教堂是中山路的視覺端景、新化市區的重要地標建築，教會願釋出其用地打開原本前方圍牆的封閉空間，確保都市友善人行環境；在夜間照明的襯托下，提升轉角街區整體環境景觀的品質。

文化局說，新化長老教會是1971年重建的教堂建築，採面寬窄、縱深長的配置，雙坡水斜屋頂，主入口位在教堂配置之長軸的前側，與室內講台遙遙相對，主入口上方和兩側尖拱窗，均留設有突出之雨庇陽台，使立面具立體造型感。

教堂立面外觀仿哥德樣式，正立面中央留設有大型尖拱窗戶，兩側各設有一扇小型尖拱窗，而大尖拱窗中又有小尖拱之玻璃窗分割，使大面窗能更顯細緻。另外，在教堂正立面牆兩側收邊處，各有柱狀的小尖塔直貫而上，強調了哥德式教堂向上拔起的效果，並有指向天空的引導作用，和立面的尖頂、十字架相呼應。

台南新化基督教長老教會拆除圍牆後，讓行人有行走空間。圖／文化局提供
台南新化基督教長老教會拆除圍牆後，讓行人有行走空間。圖／文化局提供
台南麻豆天主堂外新增紅磚人行道。圖／文化局提供
台南麻豆天主堂外新增紅磚人行道。圖／文化局提供
台南麻豆天主堂拆除圍牆及廣告看板後，加上夜間燈光投射，成為美麗街景。圖／文化局提供
台南麻豆天主堂拆除圍牆及廣告看板後，加上夜間燈光投射，成為美麗街景。圖／文化局提供

教堂 文化局

延伸閱讀

回歸回憶展開新旅程！KIMIKO屏東教會舉辦婚禮

麻豆員警爆重大警紀案 台南市警長震怒「二大過免職」

驗出劇毒！台南新化浪貓口吐白沫痛苦暴斃 7條貓命喪生

影／最美背影！ 退休老師街頭速寫為麻豆留下美麗風景

相關新聞

虎尾鎮率先開辦申請路權「曬花生」 農民歡呼太棒了

每逢花生採收期，曬場一地難求，是農民的最痛，搶道路圈道曬土豆也常被民眾檢舉，屢吃罰，成了另類「農損」，雲林縣虎尾鎮公率先...

夜間地標！台南新化教會和麻豆天主堂 減量整修超亮眼

台南市府推動街屋老屋立面整修，首度以類公共設施為對象，選定基督教新化長老教會及麻豆天主堂進行整修，兩棟建築物特色是位在重...

人間國寶木雕大師陳啟村今獲頒台南卓越市民

台木雕大師陳啓村今年初獲得文化部登錄公告為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者，成為「人間國寶」，最近更獲文化部「國家工藝成就...

議員指工程鑑定球員兼裁判 翁章梁：別從政黨角度切入

嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，去年8月9日有民眾發現堤防崩落、道路塌陷，縣長翁章梁要求徹查是否為豆腐渣工程，縣...

地景留追憶！台南新化基督教長老教會前垂榕要搬家

台南市新化基督教長老教會前是重要的三叉路口大型轉角處，有一棵樹齡2、30年亞里垂榕，因對面是興南客運轉運站，長期以來就發...

匯集超過300處最「嘉」場景 嘉縣場景簿專網正式上線

「嘉義縣場景簿」專網正式上線！嘉義縣政府文化觀光局彙集全縣超過300處場景，經積極拜訪、拍攝、撰文後，終於出爐上線；縣長...

台南好蒡佳里購物節21日登場 130攤一次購滿還能抽機車

「幸福台南 佳里好蒡 2020佳里購物嘉年華｣活動，11月21日及22日在台南佳里區公所前舉辦，邀集大北門地區130攤優...

安定慈善會捐贈醫療車及設備 助柳營奇美照護偏鄉民眾

台南市安定慈善會捐贈柳營奇美醫院社區醫療服務車及攜帶式超音波儀器等醫療器材，市價近200萬元，讓偏鄉獨居長者獲得更妥善醫...

雲林北港北管基地 「集雅軒」整修上梁

雲林縣定古蹟「集雅軒」已有106年歷史，因年久失修，縣府獲文化部補助917萬，今年1月起修復，目前工程進度7成。縣長張麗...

路口慢看停 防禦駕駛3招保安全

大型車「內輪差」奪命車禍頻傳，從車禍事故鑑定發現，大多數駕駛人缺乏「防禦駕駛」觀念，國立交通大學交通事故鑑定研究中心執行...

鄉野奇譚／九華山地藏庵 閻羅殿近距離爆炸 無人亡

嘉義市九華山地藏庵14年前發生爆炸案，造成12名消防員及2名民眾受傷，當年逢農曆7月，廟方要辦普度法會，又在祀奉閻羅王的...

大車加裝視野輔助 事故仍不斷

交通部鑑於大型車「內輪差」車禍頻傳，規定今年大車裝置「行車視野輔助系統」，未安裝無法通過驗車，但車禍仍不斷，雲嘉南大型車...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

史上最久新北耶誕城來了 特專三機車停車場不收悠遊卡

密集到發毛！台東體育場數以萬計蚯蚓鑽出地表占跑道

機車越停止線 燈亮直接左轉不罰

即時快評／為什麼1條捷運延伸線要等20年？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。