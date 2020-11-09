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基層農會明年改選 雲林縣總幹事遴選今開放登記

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣農會及20鄉鎮市農會110年總幹事遴選今天開始登記，上午已有不少人前往雲林縣政府農業處完成登記。記者陳苡葳／攝影
雲林縣農會及20鄉鎮市農會110年總幹事遴選今天開始登記，上午已有不少人前往雲林縣政府農業處完成登記。記者陳苡葳／攝影

雲林縣農會及20鄉鎮市農會110年總幹事遴選今天開始登記，上午已有不少人前往雲林縣政府農業處完成登記，其中有許多新秀欲挑戰尋求連任的現任總幹事，據傳也有不少農會體系出身的競爭者出線參選。

雲林共有21個農會總幹事席次，今天開放候聘人登記至11月13日下午5點30分止，第一關由地方主管機關雲林縣政府於12月24日前完成總幹事資格複審，第二關則在綜合評分後，於明年1月4日前提報農委會，明年3月6日前完成會員代表大會選出理事、監事，3月15日前召開理監事會議，選出理事長及常務監事並聘任總幹事。

農業處表示，雲林縣政府評分標準包括學歷20%、經歷30%、品德操守10%、工作表現10%，農委會面談表現占30%，最後加總各項分數後公布總分；由於雲林現任21位總幹事中，有17位為績優總幹事，其他登記人的學經歷、品德操守和工作表現須達60分，才有資格參加農委會面試。

此屆登記狀況踴躍，2018年曾挑戰斗南鎮長選舉的前雲林縣議員簡慈坊，今在父親簡錦全、斗南鎮長沈暉勛、縣議員顏忠義陪同下完成登記，宣告跨域挑戰農會總幹事席位。簡錦全說，除推舉女兒簡慈坊競選，此次也推舉具有證券業背景的侄子宋景鈴參選，盼以年輕力量改革農會，打出「還政於農」訴求，為農民爭取權益。

元長鄉農會總幹事李美容明年1月屆齡65歲退休，今天推舉媳婦出選；麥寮鄉農會「三巨頭」理事長許良先、常務監事陳茂林及總幹事許浚杰今天全到場，爭取連任的許浚杰在縣議員林建鴻及農會職員陪同下完成登記；口湖、土庫農會總幹事呂惠玲、黃萬聰則單槍匹馬來登記。

雲林縣共21位總幹事，除元長鄉農會總幹事李美容明年退休，其他20位現任總幹事均有意爭取連任；據了解，斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、東勢鄉、麥寮鄉及水林鄉皆傳出有其他人選欲出線競爭。

麥寮鄉農會「三巨頭」今天全到場，爭取連任的許浚杰（左三）在雲林縣議員林建鴻（左一）及農會職員陪同下完成登記。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉農會「三巨頭」今天全到場，爭取連任的許浚杰（左三）在雲林縣議員林建鴻（左一）及農會職員陪同下完成登記。記者陳苡葳／攝影
前雲林縣議員簡錦全（後中）推舉女兒簡慈坊（左一）及侄子宋景鈴（右一）參選，盼以年輕力量改革農會。記者陳苡葳／攝影
前雲林縣議員簡錦全（後中）推舉女兒簡慈坊（左一）及侄子宋景鈴（右一）參選，盼以年輕力量改革農會。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉農會「三巨頭」理事長許良先、總幹事許浚杰、常務監事陳茂林（由右至左）及雲林縣議員林建鴻（左一）今天到場陪同爭取連任的許浚杰完成登記。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉農會「三巨頭」理事長許良先、總幹事許浚杰、常務監事陳茂林（由右至左）及雲林縣議員林建鴻（左一）今天到場陪同爭取連任的許浚杰完成登記。記者陳苡葳／攝影

農委會

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