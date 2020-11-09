趁颱風外圍環流人工造雨 曾文水庫有進帳

受到颱風外圍環流影響，台南山區今天降雨，水利署南區水資源局也趁機人工造雨，但因雨勢小，目前初估水庫進水有限，但也不無小補。

台南今天天色陰暗，雲層較厚，普遍有雨，南水局上午9時在曾文水庫及高雄旗山溪甲仙攔河堰進行人工造雨。南水局副局長鄒漢貴指出，當下水氣條件是適合人工造雨的，希望雨水多挹注水庫。

相較於日前颱風「閃電」降雨多集中台南平地及沿海，台南山區今天也有降雨。截至上午11時，曾文水庫集水區累積雨量8.4毫米，與曾文水庫連通的烏山頭水庫集水區累積雨量12毫米，南化水庫1.5毫米。

鄒漢貴說，水庫集水區降雨量不多，不可能像颱風豪雨般地帶來充沛水源，但也不無小補，起碼雨是下在水庫中。

至於嘉南灌區二期稻作供灌，鄒漢貴表示，嘉南二期稻今天上午7時已全數灌溉完畢，今年秋冬雜作及明年一期稻作供灌，有待中央評估決定。

南水局今天最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1億1827萬公噸，蓄水率23.26%；烏山頭水庫有效蓄水量5862萬公噸，蓄水率74.43%；南化水庫有效蓄水量8431萬公噸，蓄水率92.85%。