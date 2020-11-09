聽新聞
test
0:00 / 0:00

地景留追憶！台南新化基督教長老教會前垂榕要搬家

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕是地方人重要的記憶，將移植到歸仁圓環。記者吳淑玲／攝影
台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕是地方人重要的記憶，將移植到歸仁圓環。記者吳淑玲／攝影

台南市新化基督教長老教會前是重要的三叉路口大型轉角處，有一棵樹齡2、30年亞里垂榕，因對面是興南客運轉運站，長期以來就發展成為計程車招呼站，司機都會在樹下乘涼休息，是地方很重要的地景記憶，但最近因教會圍牆拆除，進行友善環境整頓，垂榕影響到交通必須移除，歸仁區長柳世雄認為樹型很漂亮，爭取移植到歸仁圓環。

據地方人士表示，新化長老教會前的垂榕應有30年樹齡，曾經有計程車休息室及設有叫車電話，住偏僻山區的民眾，搭公車後再叫計程車，也有很多遊客是叫車前往虎頭埤風景區，對新化人而言，垂榕就是計程車招呼站，是很重要的地景記憶。

最近因教會拆除圍牆及環境整理，垂榕經查是生長在道路用地上，因擋到交通視線，必須進行移植，經市府工務局和新化區公所協調後，將計程車招呼站移往教會側邊圍牆，工務局補助9萬8千元斷根移植，新化區長吳金喜說，垂榕並不是刻意種植，可能是鳥吃下種子後自然長出來，但已有20多年樹齡，地方很關心，因此原本準備移到新化體育公園，現在歸仁區長爭取移植到歸仁圓環。

歸仁區長柳世雄表示，歸仁圓環原本四個角落都各有一棵榕樹，其中一棵染病死亡，新化基督教會前的垂榕樹型很漂亮，剛好可以補其中一棵，目前正在整理棲地及重新換土，預計明年開春後，再將垂榕移植到歸仁，以確保到歸仁能夠永續存活下來 ，過程很慎重。

台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕是地方人重要的記憶，將移植到歸仁圓環。記者吳淑玲／攝影
台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕是地方人重要的記憶，將移植到歸仁圓環。記者吳淑玲／攝影
台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕，是計程車招呼站，也是地方人重要的記憶。記者吳淑玲／攝影
台南新化基督教長老教會前的亞里垂榕，是計程車招呼站，也是地方人重要的記憶。記者吳淑玲／攝影

計程車 虎頭埤

延伸閱讀

竹聯幫幹部「8條通緝在案」躲偏鄉當竹筍工人 歸仁警緝捕歸案

驗出劇毒！台南新化浪貓口吐白沫痛苦暴斃 7條貓命喪生

想體驗台南鄉下慢生活 在地推「歸仁」自成一格機能佳

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

相關新聞

地景留追憶！台南新化基督教長老教會前垂榕要搬家

台南市新化基督教長老教會前是重要的三叉路口大型轉角處，有一棵樹齡2、30年亞里垂榕，因對面是興南客運轉運站，長期以來就發...

匯集超過300處最「嘉」場景 嘉縣場景簿專網正式上線

「嘉義縣場景簿」專網正式上線！嘉義縣政府文化觀光局彙集全縣超過300處場景，經積極拜訪、拍攝、撰文後，終於出爐上線；縣長...

台南好蒡佳里購物節21日登場 130攤一次購滿還能抽機車

「幸福台南 佳里好蒡 2020佳里購物嘉年華｣活動，11月21日及22日在台南佳里區公所前舉辦，邀集大北門地區130攤優...

安定慈善會捐贈醫療車及設備 助柳營奇美照護偏鄉民眾

台南市安定慈善會捐贈柳營奇美醫院社區醫療服務車及攜帶式超音波儀器等醫療器材，市價近200萬元，讓偏鄉獨居長者獲得更妥善醫...

雲林北港北管基地 「集雅軒」整修上梁

雲林縣定古蹟「集雅軒」已有106年歷史，因年久失修，縣府獲文化部補助917萬，今年1月起修復，目前工程進度7成。縣長張麗...

路口慢看停 防禦駕駛3招保安全

大型車「內輪差」奪命車禍頻傳，從車禍事故鑑定發現，大多數駕駛人缺乏「防禦駕駛」觀念，國立交通大學交通事故鑑定研究中心執行...

鄉野奇譚／九華山地藏庵 閻羅殿近距離爆炸 無人亡

嘉義市九華山地藏庵14年前發生爆炸案，造成12名消防員及2名民眾受傷，當年逢農曆7月，廟方要辦普度法會，又在祀奉閻羅王的...

大車加裝視野輔助 事故仍不斷

交通部鑑於大型車「內輪差」車禍頻傳，規定今年大車裝置「行車視野輔助系統」，未安裝無法通過驗車，但車禍仍不斷，雲嘉南大型車...

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封「手寫信」，歪歪斜斜的字體中，是一名國小五年級男童「無助的心聲」。林錠玉說，男童信...

永康自助洗衣店驚傳氣爆 台南市府聯合稽查

台南市永康區某連鎖自助洗衣店昨晚氣爆，造成3男1女送醫，台南市政府聯合稽查小組下午查察永康區另外2家業者，經發局說，將全...

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

嘉義網紅「小商人」本月4日晚間透過臉書表示「恭喜川普連任」，直言雖然川普還沒宣布當選，但目前幾個搖擺州穩定領先，認為怎樣...

北港最老歌劇院 集雅軒樂館處處有歷史寶藏

百年古蹟曲館集雅軒是一座已有106年歷史的木造館舍，仍保有清代建築風格，且館內除保存6件登錄一般古物，修復團隊在工程期間...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

屋漏偏逢連夜雨！基隆客運R路線剛減班 1003線又將停駛

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

密集到發毛！台東體育場數以萬計蚯蚓鑽出地表占跑道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。