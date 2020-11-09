地景留追憶！台南新化基督教長老教會前垂榕要搬家

台南市新化基督教長老教會前是重要的三叉路口大型轉角處，有一棵樹齡2、30年亞里垂榕，因對面是興南客運轉運站，長期以來就發展成為計程車招呼站，司機都會在樹下乘涼休息，是地方很重要的地景記憶，但最近因教會圍牆拆除，進行友善環境整頓，垂榕影響到交通必須移除，歸仁區長柳世雄認為樹型很漂亮，爭取移植到歸仁圓環。

據地方人士表示，新化長老教會前的垂榕應有30年樹齡，曾經有計程車休息室及設有叫車電話，住偏僻山區的民眾，搭公車後再叫計程車，也有很多遊客是叫車前往虎頭埤風景區，對新化人而言，垂榕就是計程車招呼站，是很重要的地景記憶。

最近因教會拆除圍牆及環境整理，垂榕經查是生長在道路用地上，因擋到交通視線，必須進行移植，經市府工務局和新化區公所協調後，將計程車招呼站移往教會側邊圍牆，工務局補助9萬8千元斷根移植，新化區長吳金喜說，垂榕並不是刻意種植，可能是鳥吃下種子後自然長出來，但已有20多年樹齡，地方很關心，因此原本準備移到新化體育公園，現在歸仁區長爭取移植到歸仁圓環。