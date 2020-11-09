快訊

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯集超過300處最「嘉」場景 嘉縣場景簿專網正式上線

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。 圖／萬國戲院提供
嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。 圖／萬國戲院提供

嘉義縣場景簿」專網正式上線！嘉義縣政府文化觀光局彙集全縣超過300處場景，經積極拜訪、拍攝、撰文後，終於出爐上線；縣長翁章梁表示，嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。

近日有旅行社以全「嘉」都是你的攝影棚為主題，企劃實境節目，前進金馬獎大熱門國片「消失的情人節」取景的東石鄉白水湖壽島、「返校」重要場景的大林萬國戲院等地拍攝，不論是白水湖的滄桑感，或是大林的慢活，所呈現的多樣風貌皆讓體驗員大呼特別！

本身兼任導演的體驗員王競表示，他相當著迷大林萬國戲院百老匯風格氛圍，坐在戲院木頭椅子上欣賞演出時，腦中勾勒出許多復古懷舊故事畫面；另外有日籍體驗員品嚐東石鮮蚵，大顆多汁又新鮮的蚵仔在口中爆開讓他驚艷不已，直呼「太好吃了!」

文觀局長許有仁表示，嘉義縣多年來已吸引不少劇組前來取景拍攝，最早有「流星花園」在民雄中正大學取景

最近更有國片「消失的情人節」、「返校」與電視劇「用九柑仔店」等，加上挹注行銷宣傳資源，引爆觀劇、追劇熱潮，希望以達到與劇組雙贏、共好為長遠的目標。

嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。 圖／萬國戲院提供
嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。 圖／萬國戲院提供

嘉義 返校 東石

延伸閱讀

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

台灣先發！「松本清國際會員App」 於11月9日正式上線

嘉縣農地違建！村長疑背後有集團撐腰 原來真相是…

南華大學偷拍案 嘉縣警局懲處前大美派出所長遭拔官

相關新聞

地景留追憶！台南新化基督教長老教會前垂榕要搬家

台南市新化基督教長老教會前是重要的三叉路口大型轉角處，有一棵樹齡2、30年亞里垂榕，因對面是興南客運轉運站，長期以來就發...

匯集超過300處最「嘉」場景 嘉縣場景簿專網正式上線

「嘉義縣場景簿」專網正式上線！嘉義縣政府文化觀光局彙集全縣超過300處場景，經積極拜訪、拍攝、撰文後，終於出爐上線；縣長...

台南好蒡佳里購物節21日登場 130攤一次購滿還能抽機車

「幸福台南 佳里好蒡 2020佳里購物嘉年華｣活動，11月21日及22日在台南佳里區公所前舉辦，邀集大北門地區130攤優...

安定慈善會捐贈醫療車及設備 助柳營奇美照護偏鄉民眾

台南市安定慈善會捐贈柳營奇美醫院社區醫療服務車及攜帶式超音波儀器等醫療器材，市價近200萬元，讓偏鄉獨居長者獲得更妥善醫...

雲林北港北管基地 「集雅軒」整修上梁

雲林縣定古蹟「集雅軒」已有106年歷史，因年久失修，縣府獲文化部補助917萬，今年1月起修復，目前工程進度7成。縣長張麗...

路口慢看停 防禦駕駛3招保安全

大型車「內輪差」奪命車禍頻傳，從車禍事故鑑定發現，大多數駕駛人缺乏「防禦駕駛」觀念，國立交通大學交通事故鑑定研究中心執行...

鄉野奇譚／九華山地藏庵 閻羅殿近距離爆炸 無人亡

嘉義市九華山地藏庵14年前發生爆炸案，造成12名消防員及2名民眾受傷，當年逢農曆7月，廟方要辦普度法會，又在祀奉閻羅王的...

大車加裝視野輔助 事故仍不斷

交通部鑑於大型車「內輪差」車禍頻傳，規定今年大車裝置「行車視野輔助系統」，未安裝無法通過驗車，但車禍仍不斷，雲嘉南大型車...

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封「手寫信」，歪歪斜斜的字體中，是一名國小五年級男童「無助的心聲」。林錠玉說，男童信...

永康自助洗衣店驚傳氣爆 台南市府聯合稽查

台南市永康區某連鎖自助洗衣店昨晚氣爆，造成3男1女送醫，台南市政府聯合稽查小組下午查察永康區另外2家業者，經發局說，將全...

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

嘉義網紅「小商人」本月4日晚間透過臉書表示「恭喜川普連任」，直言雖然川普還沒宣布當選，但目前幾個搖擺州穩定領先，認為怎樣...

北港最老歌劇院 集雅軒樂館處處有歷史寶藏

百年古蹟曲館集雅軒是一座已有106年歷史的木造館舍，仍保有清代建築風格，且館內除保存6件登錄一般古物，修復團隊在工程期間...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

屋漏偏逢連夜雨！基隆客運R路線剛減班 1003線又將停駛

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

密集到發毛！台東體育場數以萬計蚯蚓鑽出地表占跑道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。