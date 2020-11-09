匯集超過300處最「嘉」場景 嘉縣場景簿專網正式上線

「嘉義縣場景簿」專網正式上線！嘉義縣政府文化觀光局彙集全縣超過300處場景，經積極拜訪、拍攝、撰文後，終於出爐上線；縣長翁章梁表示，嘉義縣更是擁有多樣城市風貌，舉凡好山好水，人文歷史全部通通有，今年搭配影視補助、設置單一影視協拍窗口，期盼嘉義縣的多元精采風貌，未來都能在各電視、電影及節目中欣賞到。

近日有旅行社以全「嘉」都是你的攝影棚為主題，企劃實境節目，前進金馬獎大熱門國片「消失的情人節」取景的東石鄉白水湖壽島、「返校」重要場景的大林萬國戲院等地拍攝，不論是白水湖的滄桑感，或是大林的慢活，所呈現的多樣風貌皆讓體驗員大呼特別！

本身兼任導演的體驗員王競表示，他相當著迷大林萬國戲院百老匯風格氛圍，坐在戲院木頭椅子上欣賞演出時，腦中勾勒出許多復古懷舊故事畫面；另外有日籍體驗員品嚐東石鮮蚵，大顆多汁又新鮮的蚵仔在口中爆開讓他驚艷不已，直呼「太好吃了!」

文觀局長許有仁表示，嘉義縣多年來已吸引不少劇組前來取景拍攝，最早有「流星花園」在民雄中正大學取景