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台南好蒡佳里購物節21日登場 130攤一次購滿還能抽機車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南佳里購物節11月21日及22日登場，摸彩最大獎是機車一部。圖／佳里區公所提供
台南佳里購物節11月21日及22日登場，摸彩最大獎是機車一部。圖／佳里區公所提供

「幸福台南 佳里好蒡 2020佳里購物嘉年華｣活動，11月21日及22日在台南佳里區公所前舉辦，邀集大北門地區130攤優質好店，首次推出網紅直播拍賣做公益，並有牛蒡創意料理品嘗，文創伴手禮發表、創意變裝才藝大賽；第二天有千人健走活動、小小警察體驗、CUXI機車大方送摸彩活動等，目前正逢台南市購物節，民眾至台南購物節官網登錄發票還可以抽房。

佳里公所表示，優質好店包含佳里商圈店家、金讚好店、百家好店、觀光工廠及台南伴手禮等好物一次買齊！網紅直播拍賣，拍賣所得將捐給公益團體，不僅能購物還能順手作愛心。佳里本地特有產牛蒡，更是營養保健聖品，去年更獲選為志玲姐姐的嫁妝12禮之一，首日精心籌畫牛蒡創意料理及文創伴手禮發表；為在地素材創造出新生命，屆時歡迎鄉親來品嘗。

佳里區長朱雅宏表示，感謝台南市政府經濟發展局提供預算經費，轄內各里及社區全心齊力，協助籌畫本次活動，為佳里區商業活絡共同打拼，也期待各社區農特產品被看見，開啟佳里獨有特色之鑰。未來我們將以「創新在地 共創產值」為方向，打造大北門最優質商圈，創造台南都會新亮點。

佳里商圈理事長陳駿逸說，即日起至佳里商圈120家優質好店消費即送摸彩券，買越多中獎機會越高；除了延續過去熱鬧、豐富的風格，今年更配合政府推動振興券及多元行動支付等應用，行銷本商圈優質店家！對內協助商圈業者進行資源整合，對外將佳里商圈行銷至全國，並使觀光人潮延續至過年期間。

台南佳里購物節11月21日及22日登場，區長朱雅宏（中）與佳里商圈理事長陳駿逸（左）歡迎大家踴躍來消費。圖／佳里區公所
台南佳里購物節11月21日及22日登場，區長朱雅宏（中）與佳里商圈理事長陳駿逸（左）歡迎大家踴躍來消費。圖／佳里區公所

創意料理 伴手禮

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