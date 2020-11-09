安定慈善會捐贈醫療車及設備 助柳營奇美照護偏鄉民眾

台南市安定慈善會捐贈柳營奇美醫院社區醫療服務車及攜帶式超音波儀器等醫療器材，市價近200萬元，讓偏鄉獨居長者獲得更妥善醫療照護。

安定慈善會日前在理事長王中正號召下，決定捐贈上述醫療車輛及器材，昨晚舉辦成立3周年慶祝活動舉行捐贈儀式，邀請台南市長黃偉哲等人見證，期望增添這些設備後，幫助更多有醫療需求的在地鄉親。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，柳奇是溪北最大醫療機構，對於急重症醫療提供，過去已建立起良好基礎與口碑，而深入基層，服務偏鄉與弱勢居民，正是院方實踐醫療社會責任的另一重要區塊。

他說，特別感謝安定慈善會捐贈醫療服務車及隨車醫療設備近200萬元，讓醫療團隊得以透過服務車更深入社區，照顧在地老人家獲得基本醫療，免除往返醫院的舟車勞頓。

王中正表示，安定慈善會於2017年成立，成員們除協助民眾急難救助、舉辦弱勢聚餐活動外，歷年來也陸續致力於協助弱勢往生者後事辦理與捐棺，至今已施愛數百人，目前會員數多達2000餘人。目前台灣人口快速高齡化，社區內老、弱、病、殘的情形更為普遍，加上偏鄉醫療資源相對匱乏，特與柳營奇美醫院攜手合作，希望透過醫療服務車的捐贈，能弭平偏鄉資源不足的困境。