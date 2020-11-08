一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封「手寫信」，歪歪斜斜的字體中，是一名國小五年級男童「無助的心聲」。林錠玉說，男童信中提及家中環境漏水、難以住人，向外求援希望獲得改善，於是透過熱心志工葉能振及溫暖小站站長凌美燕，發起志工並經費募集，今天為男童家中的小鐵皮屋重修，阿嬤和男童在一旁「監工」，開心表情展露無遺。

熱心志工葉能振擔任此次個案執行長，本月2日他在臉書社團「台西人的天地」發文，除透過溫暖小站已募得11萬元修繕經費，也獲雲林縣無極太子慈善會、佛愛善行者、慈心團隊等捐贈修繕材料費用，並順利招募逾50名志工共同參與這次行動。

葉能振說，今天一早7時許，全台各地50多名專業志工就聚集在台西鄉溪頂村，小心翼翼地將鐵皮屋拆除重建，並將屋頂、牆壁等構面換新，另外再搭建一座臨時廁所，讓男童一家人擁有又新又方便的空間使用。

林錠玉說，男童媽媽生下他後就離家出走，爸爸因故不在家，阿公早逝，從小由64歲阿嬤帶大，上頭還有80幾歲曾祖母；男童阿嬤本都在一間小鐵皮屋修改衣服，一家四口靠這份收入勉強生活。

由於阿嬤近期體弱多病，加上屋子遇雨會漏水，長期潮濕，老家也是屋齡逾40的老屋，即使想改善居家環境，但現在全家人只有老人年金和低收入戶約一萬元補助，「實在求助無門」，男童才會想出向外求援的辦法。

男童和阿嬤今天一早見到志工一群人抵達，難掩興奮之情，坐在一旁看大家忙進忙出，「不知道怎麼報答大家，真的很感謝！」男童阿嬤說「很開心住家環境變好了，很謝謝大家出錢出力！」