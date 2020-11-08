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一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封國小五年級男童的手寫信，歪歪斜斜的字體中展露無助心聲。圖／葉能振提供
雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封國小五年級男童的手寫信，歪歪斜斜的字體中展露無助心聲。圖／葉能振提供

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到一封「手寫信」，歪歪斜斜的字體中，是一名國小五年級男童「無助的心聲」。林錠玉說，男童信中提及家中環境漏水、難以住人，向外求援希望獲得改善，於是透過熱心志工葉能振及溫暖小站站長凌美燕，發起志工並經費募集，今天為男童家中的小鐵皮屋重修，阿嬤和男童在一旁「監工」，開心表情展露無遺。

熱心志工葉能振擔任此次個案執行長，本月2日他在臉書社團「台西人的天地」發文，除透過溫暖小站已募得11萬元修繕經費，也獲雲林縣無極太子慈善會、佛愛善行者、慈心團隊等捐贈修繕材料費用，並順利招募逾50名志工共同參與這次行動。

葉能振說，今天一早7時許，全台各地50多名專業志工就聚集在台西鄉溪頂村，小心翼翼地將鐵皮屋拆除重建，並將屋頂、牆壁等構面換新，另外再搭建一座臨時廁所，讓男童一家人擁有又新又方便的空間使用。

林錠玉說，男童媽媽生下他後就離家出走，爸爸因故不在家，阿公早逝，從小由64歲阿嬤帶大，上頭還有80幾歲曾祖母；男童阿嬤本都在一間小鐵皮屋修改衣服，一家四口靠這份收入勉強生活。

由於阿嬤近期體弱多病，加上屋子遇雨會漏水，長期潮濕，老家也是屋齡逾40的老屋，即使想改善居家環境，但現在全家人只有老人年金和低收入戶約一萬元補助，「實在求助無門」，男童才會想出向外求援的辦法。

男童和阿嬤今天一早見到志工一群人抵達，難掩興奮之情，坐在一旁看大家忙進忙出，「不知道怎麼報答大家，真的很感謝！」男童阿嬤說「很開心住家環境變好了，很謝謝大家出錢出力！」

修繕工程一早如火如荼開工，進行至傍晚6時許完工，溫暖小站站長凌美燕最後也將經費餘額1萬多元捐助給阿嬤一家當生活費，雪中送炭，助他們度過眼前難關。

男童阿嬤坐在小鐵皮屋內為忙進忙出的志工們道謝打氣。記者陳苡葳／翻攝
男童阿嬤坐在小鐵皮屋內為忙進忙出的志工們道謝打氣。記者陳苡葳／翻攝
全台各地50多名專業志工聚集在台西鄉溪頂村，小心翼翼地將鐵皮屋拆除重建。記者陳苡葳／翻攝
全台各地50多名專業志工聚集在台西鄉溪頂村，小心翼翼地將鐵皮屋拆除重建。記者陳苡葳／翻攝
小鐵皮屋結構幾乎已鏽蝕不堪。圖／葉能振提供
小鐵皮屋結構幾乎已鏽蝕不堪。圖／葉能振提供
專業志工將小鐵皮屋的屋頂、牆壁等構面全部換新。記者陳苡葳／翻攝
專業志工將小鐵皮屋的屋頂、牆壁等構面全部換新。記者陳苡葳／翻攝
專業志工另外在小鐵皮屋內搭建一座臨時廁所，讓男童一家人擁有又新又方便的空間。記者陳苡葳／翻攝
專業志工另外在小鐵皮屋內搭建一座臨時廁所，讓男童一家人擁有又新又方便的空間。記者陳苡葳／翻攝
男童阿嬤以往都在這間小鐵皮屋修改衣服賺取微薄收入過活，但小屋已長期漏水失修。圖／葉能振提供
男童阿嬤以往都在這間小鐵皮屋修改衣服賺取微薄收入過活，但小屋已長期漏水失修。圖／葉能振提供
專業志工將小鐵皮屋的屋頂、牆壁等構面全部換新。記者陳苡葳／翻攝
專業志工將小鐵皮屋的屋頂、牆壁等構面全部換新。記者陳苡葳／翻攝

阿嬤 低收入戶 老屋

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