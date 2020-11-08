永康自助洗衣店驚傳氣爆 台南市府聯合稽查

台南市永康區某連鎖自助洗衣店昨晚氣爆，造成3男1女送醫，台南市政府聯合稽查小組下午查察永康區另外2家業者，經發局說，將全面清查自助洗衣店，是否有無照營業，若涉不法絕不寬貸。

台南市政府下午由經發、消防、工務及大台南瓦斯公司組成聯合稽查小組，鎖定傳出氣爆的連鎖自助洗衣店業者，稽查永康區2家，結果該自助洗衣店永康永平店有商業登記，中正店未達課稅起徵點，免辦商業登記，有出具國稅局核准稅籍登記函文。2家瓦斯管線檢查正常，但現場均無出具建築物使用執照，待工務局進一步查詢。

經發局工商行政科長徐慶文說，發生氣爆的連鎖洗衣店總部在新北市，業者是加盟，大仁街地址並沒有商號或公司登記；也有可能是業者將商號或公司登記在另處地址，是否涉及違法，將進一步釐清。

消防局表示，依消防法規定，瓦斯桶串接使用達80公斤以上，即有消防法令規定，氣爆洗衣店瓦斯桶串接使用已達200公斤，且瓦斯桶放置地點沒有空氣流通及設置漏氣警報器等設備，消防局依規定裁罰，呼籲其他業者，對於瓦斯使用，更應注意公共安全。