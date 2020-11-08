再忙也要與你喝杯咖啡！ 雲林家扶認養親子溫馨相見歡

「再忙也要與你喝杯咖啡！」就讀國一的丁若涵今將手沖咖啡送給宛如父親的認養人黃冠賓品嘗，黃難掩感動之情說，「咖啡香在嘴裡，暖在心裡」；雲林家扶中心273名認養人和家扶兒今天也齊聚古坑鄉TGC台灣咖啡莊園相見歡，藉由一杯杯咖啡表心意、話家常。

TGC台灣咖啡莊園董事長徐飴鴻也是認養人，他除與認養童林淑婷相見歡，安排手沖咖啡體驗活動，讓家扶兒及認養人一起體驗手沖咖啡的樂趣。徐說，希望認養人及家扶兒玩的開心，也能對手沖咖啡的技巧有所認識。

雲林家扶設計咖啡香包DIY、剝咖啡豆、彈珠台競賽、挑咖啡豆等系列咖啡主題闖關活動，讓認養人陪家扶兒一起享受遊戲樂趣，增進情誼。

「因為有您，才有今天的我」，住台西鄉的丁若涵感謝認養人黃冠賓的幫助，今天才有機會學習沖咖啡，「讓黃爸爸品嘗到我的手藝」；土庫鎮的張雅萍說，相見歡不但能讓家扶兒向認養人道謝，也讓大家有機會「長知識」認識古坑咖啡。

認養人林怡萱說，往常是透過書信關心孩子，能在相見歡活動見到孩子，面對面表達關心「內心無比悸動！」相當欣慰孩子們都很努力就學、生活，對認養人而言是最好的回饋。