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再忙也要與你喝杯咖啡！ 雲林家扶認養親子溫馨相見歡

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
家扶兒學習手沖咖啡，準備為認養人奉上甘甜香濃的古坑咖啡表心意。記者陳苡葳／攝影
家扶兒學習手沖咖啡，準備為認養人奉上甘甜香濃的古坑咖啡表心意。記者陳苡葳／攝影

「再忙也要與你喝杯咖啡！」就讀國一的丁若涵今將手沖咖啡送給宛如父親的認養人黃冠賓品嘗，黃難掩感動之情說，「咖啡香在嘴裡，暖在心裡」；雲林家扶中心273名認養人和家扶兒今天也齊聚古坑鄉TGC台灣咖啡莊園相見歡，藉由一杯杯咖啡表心意、話家常。

TGC台灣咖啡莊園董事長徐飴鴻也是認養人，他除與認養童林淑婷相見歡，安排手沖咖啡體驗活動，讓家扶兒及認養人一起體驗手沖咖啡的樂趣。徐說，希望認養人及家扶兒玩的開心，也能對手沖咖啡的技巧有所認識。

雲林家扶設計咖啡香包DIY、剝咖啡豆、彈珠台競賽、挑咖啡豆等系列咖啡主題闖關活動，讓認養人陪家扶兒一起享受遊戲樂趣，增進情誼。

「因為有您，才有今天的我」，住台西鄉的丁若涵感謝認養人黃冠賓的幫助，今天才有機會學習沖咖啡，「讓黃爸爸品嘗到我的手藝」；土庫鎮的張雅萍說，相見歡不但能讓家扶兒向認養人道謝，也讓大家有機會「長知識」認識古坑咖啡。

認養人林怡萱說，往常是透過書信關心孩子，能在相見歡活動見到孩子，面對面表達關心「內心無比悸動！」相當欣慰孩子們都很努力就學、生活，對認養人而言是最好的回饋。

副縣長謝淑亞到場關心，她表示，雲林家扶今年選定古坑TGC台灣咖啡莊園舉辦認養人相見歡，希望更多認養人認識台灣咖啡的獨特，及雲林人文氣息之美。雲林家扶主任廖志文說，今年受疫情衝擊，大環境帶給大家更多考驗，弱勢家庭生活維持更嚴峻，幸有認養人繼續支持家扶兒。

雲林家扶中心認養人和家扶兒童今天齊聚古坑鄉TGC台灣咖啡莊園相見歡，副縣長謝淑亞（右三）與會。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心認養人和家扶兒童今天齊聚古坑鄉TGC台灣咖啡莊園相見歡，副縣長謝淑亞（右三）與會。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶設計一系列咖啡主題闖關活動，讓認養人陪伴家扶兒一起享受遊戲樂趣，增進彼此情誼。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶設計一系列咖啡主題闖關活動，讓認養人陪伴家扶兒一起享受遊戲樂趣，增進彼此情誼。記者陳苡葳／攝影
認養人與孩子一起品味咖啡香包內裝的咖啡香。記者陳苡葳／攝影
認養人與孩子一起品味咖啡香包內裝的咖啡香。記者陳苡葳／攝影

咖啡 古坑 家扶中心 弱勢家庭

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