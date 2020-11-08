替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

嘉義網紅「小商人」本月4日晚間透過臉書表示「恭喜川普連任」，直言雖然川普還沒宣布當選，但目前幾個搖擺州穩定領先，認為怎樣都輸不了，決定晚上8點在嘉義市中山噴水池旁，發送雞排200片，並請民進黨籍嘉義縣議員林緗亭幫忙發，吸引許多人排隊領雞排。如今拜登當選，林緗亭也坦言，兩岸三方情勢一定會發生變化，但希望可以朝正向發展，還說她不後悔發出那麼多雞排，笑稱「反正雞排又不是我送的」。

林緗亭說，雖然台美雙方關係會有所改變，但希望是往好的方向變化，「不要一翻兩瞪眼，覺得拜登當選，台美關係就會惡化」；不僅是台美關係，還要考慮到對中國的態度。

林緗亭說，其實蔡政府長期以來跟民主黨的關係都不錯，後來川普當選，蔡總統也有第一時間去電賀喜，再加上貿易戰後，中美關係惡化，相對對台灣態度也會必較友善，大家自然會覺得民進黨政府好像「押寶」共和黨。

林緗亭說，台灣防疫做得很好，全世界都持肯定態度，尤其是民主黨議員，都和蕭美琴大使保持良好的互動；林說，「川普就是狂人，到處跟中國交惡」，不是只有嘴巴說說，還付之行動；國際局勢普遍這樣看，台灣人也這麼認為。