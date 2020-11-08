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勞資運動會 黃偉哲親自體驗高空吊掛作業

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，呼籲要重視職場安全。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，呼籲要重視職場安全。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局今天在新營體育場辦理勞資體育競賽，有南市境內81個單位約4000人參與，除市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，呼籲要重視職場安全，市議會議長郭信良等多名市議員也到場，表達對勞工朋友關心。

今年勞資體育競賽，包括拔河、躲避球、1200公尺大隊接力及橫行霸道、飛鏢擲準、飛盤擲準、一分耕耘一分收穫、運球接力、求神問卦、姜太公釣魚等多項趣味競賽，選手比賽上場前無不摩拳擦掌、躍躍欲試，上場後無不卯足全力，盡力表現，比賽非常激烈，加油聲此起彼落。

衛生署南區職業安全衛生中心也與市府共同辦理職安宣導活動，黃偉哲也親自體驗高空吊掛作業，呼籲民眾要重視職場安全，藉由這次職安體感活動，可讓民眾有機會瞭解到職場安全重要性，提升「全民重工安」意識，讓親子共同體驗行走施工架與穿著背負式安全帶吊掛感受，上了寶貴一課。

台南市政府勞工局今在新營體育場辦理勞資體育競賽。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局今在新營體育場辦理勞資體育競賽。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，呼籲要重視職場安全。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，呼籲要重視職場安全。記者謝進盛／翻攝

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