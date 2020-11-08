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影／拜登當選影響萊豬進口？ 翁章梁：支持政府的決定
嘉義縣長翁章梁今天上午11時出席新港鄉好米糧行銷活動，稱讚農民為台灣付出的努力，讓嘉義農產品「嘉義優先」在台灣發光發熱，他也提到預計跟中科院合作，發展無人機產業，蔡英文總統也大力支持；關於美國總統大選，翁認為現階段美國對台灣外交政策不會有太大改變，也希望雙邊能有進一步發展。
翁章梁說，無論誰當選，中美貿易衝突和兩邊緊張關係不會有太大改變，因為中國大陸的崛起對美國造成很大的威脅。翁恭喜拜登當選，也希望在三邊緊張的關係下，雙方能有更進一步的接觸和互動。
對於是否會影響萊豬進口，翁重申一貫立場，支持中央政府的決定，他表示，目前有編列近百億的養豬產業基金，假設中央真的進口美豬美牛，他也會極力爭取該筆經費，優先改善養豬業者的設備，讓傳統產業現代化；另外朴子的肉品市場，將會採用更先進的冷練跟屠宰系統，希望藉由這個機會為中南部豬農建立現代化設施。
新港鄉好米糧活動是該地年度的盛事，除了慶祝農民節，更頒獎給稻米品質競賽得獎的農民，冠軍由農民郭益守獲得；另有23個在地小農攤位，展示自家農產品，新港鄉農會總幹事林雅欣表示，目前農會傾向將在地農產品走想精緻化的路線，進軍百貨公司、行銷國際，今年除了稻米外，黑豆、洋桔梗出口的數量不受疫情影響再創新高，希望能藉由這個活動，將新港在地優良的稻米，讓更多民眾知道。
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