影／拜登當選影響萊豬進口？ 翁章梁：支持政府的決定

嘉義縣長翁章梁今天上午11時出席新港鄉好米糧行銷活動，稱讚農民為台灣付出的努力，讓嘉義農產品「嘉義優先」在台灣發光發熱，他也提到預計跟中科院合作，發展無人機產業，蔡英文總統也大力支持；關於美國總統大選，翁認為現階段美國對台灣外交政策不會有太大改變，也希望雙邊能有進一步發展。

翁章梁說，無論誰當選，中美貿易衝突和兩邊緊張關係不會有太大改變，因為中國大陸的崛起對美國造成很大的威脅。翁恭喜拜登當選，也希望在三邊緊張的關係下，雙方能有更進一步的接觸和互動。

對於是否會影響萊豬進口，翁重申一貫立場，支持中央政府的決定，他表示，目前有編列近百億的養豬產業基金，假設中央真的進口美豬美牛，他也會極力爭取該筆經費，優先改善養豬業者的設備，讓傳統產業現代化；另外朴子的肉品市場，將會採用更先進的冷練跟屠宰系統，希望藉由這個機會為中南部豬農建立現代化設施。