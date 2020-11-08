快訊

第二波疫情來勢洶洶 本周新增外移入創半年內新高

新增4例印菲境外移入 1漁工時陰時陽列確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年古蹟曲館集雅軒循古禮上梁 盼北管文化開創新紀元

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林北港集雅軒是全台首間指定古蹟曲館，今年初開始進行修復工程，預計明年1月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林北港集雅軒是全台首間指定古蹟曲館，今年初開始進行修復工程，預計明年1月完工。記者陳苡葳／攝影

雲林北港「集雅軒」是全台首間指定古蹟曲館，至今已有106年歷史，不過因年久失修，縣府獲文化部補助917萬元，在今年1月起進行重建修復工程，目前進度已達7成。雲林縣長張麗善今天主持上梁典禮，循傳統古禮進行儀式，祈求工程順利，期北管百年藝陣文化開創新紀元，再造歷史風華。

雲林縣定古蹟北港集雅軒修復及再利用工程，今年1月23日開工，歷經九個多月工期，整體修復進度即將邁入最後階段。縣長張麗善、雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、蕭慧敏，及文化觀光處長陳璧君、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、武德宮主委林安樂、集雅軒協會理事長李連春、雲林縣登錄大木保存者劉鴻林等貴賓雲集，共同見證上梁儀式。

張麗善說，縣定古蹟北港集雅軒是北港古老傳統音樂發展成的支系，更是北港僅存的北管百年藝陣文化傳習基地，感謝文化部重視地方人文，補助917萬元總工程經費，挹注集雅軒古蹟修復，目前進入最後3成工程階段，預計明年1月即可完工。

文觀處長陳璧君表示，集雅軒最早由地方人士蔡及、陳真、吳石等12人參加笨港媽祖繞境活動發起組成，在咸豐年間正式開館，成為笨港頗有名氣的北管子弟戲團，更是雲林縣少數有老建築「曲館」的北管社團。

陳璧君說，集雅軒內部空間兼具曲藝練習傳承及祭祀功能，其曲藝與北港重要的宗教民俗活動關係密切，2012年10月9日正式公告為縣定古蹟，加上館內存有大量文物，包括西秦王爺泥塑神像、繡製綵旗、督隊旗、弔喪旗等皆登錄為一般古物，未來曲館修復後，除能恢復集雅軒歷史風華，縣府也將支持協會打造傳習基地，進行傳統北港樂曲文化傳承工作。

雲林縣長張麗善（右四）主持集雅軒修復工程上梁典禮，期北管百年藝陣文化開創新紀元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右四）主持集雅軒修復工程上梁典禮，期北管百年藝陣文化開創新紀元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府獲文化部補助917萬元為古蹟曲館集雅軒進行修復，今循古禮舉行上梁典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府獲文化部補助917萬元為古蹟曲館集雅軒進行修復，今循古禮舉行上梁典禮。記者陳苡葳／攝影

延伸閱讀

登上摩天輪喝咖啡是什麼滋味？張麗善今晚告訴你

影／全新119指揮中心啟用 雲林消防科技感UP！

各鄉鎮1校變運動公園 雲林縣府加裝夜間照明顧安全

環大雲林為全中運暖身 馬英九挑戰67K率隊領騎

相關新聞

北港最老歌劇院 集雅軒樂館處處有歷史寶藏

百年古蹟曲館集雅軒是一座已有106年歷史的木造館舍，仍保有清代建築風格，且館內除保存6件登錄一般古物，修復團隊在工程期間...

影／拜登當選影響萊豬進口？ 翁章梁：支持政府的決定

嘉義縣長翁章梁今天上午11時出席新港鄉好米糧行銷活動，稱讚農民為台灣付出的努力，讓嘉義農產品「嘉義優先」在台灣發光發熱，...

百年古蹟曲館集雅軒循古禮上梁 盼北管文化開創新紀元

雲林北港「集雅軒」是全台首間指定古蹟曲館，至今已有106年歷史，不過因年久失修，縣府獲文化部補助917萬元，在今年1月起...

雲嘉南分署創客研發AI口罩辨識機 沒戴口罩電動門不開

勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地創客官憲瑜等8人，研發「AI口罩辨識機」，是官憲瑜說，防疫期間，許多場所需要戴口罩才能...

天團五月天要來台南唱5場 黃偉哲：超前部署迎稀客

天團五月天暌違16年明年將來台南開唱5場，五迷樂翻天，市長黃偉哲上午表示，將以國慶焰火活動經驗，在相關配套措施「超前部署...

嘉縣竹崎椪柑評鑑結果出爐 冠軍分享好吃的秘訣

嘉義縣竹崎鄉地區農會，為推廣在地椪柑，於內埔分部禮堂舉辦第二屆「竹橘香」柑桔評鑑活動，共有80組參賽者角逐，邀請嘉義大學...

旅外3藝術創作者開展 南鯤鯓代天府展覽有話題

台南北門南鯤鯓代天府、財團法人侯永都藝術館，即日起至本月29日推出「夢迴鯤瀛—旅北遊子三人展」，3名藝術工作者洪元益、吳...

嘉市優游 還可搭小火車

嘉義市是一座小而美的城市，就算自己沒有交通工具，也能安心優游主要景點，還能搭火車直上景色宜人的阿里山風景區，遠離都市喧囂...

嘉義市東市場、文化路夜市 小吃CP值高

嘉義市東市場可以從清晨吃到消夜，不僅美味，價格也實惠。餐飲區的王家祖傳牛雜湯早上6點開始營業，大鍋滾燙熬煮，湯頭甘美，清...

嘉義市立美術館 首檔展家鄉風景

嘉義市立美術館昨天開幕，市長黃敏惠、文化部次長蕭宗煌等人都參加開幕點燈儀式，陳澄波基金會董事長陳立栢說，當祖父陳澄波將畫...

再生電腦送偏鄉 縮短數位落差

二手電腦點亮偏鄉！雲林縣虎尾鎮長丁學忠和立委劉建國邀請華碩文教基金會贊助，昨天舉辦弱勢家庭翻轉再生電腦捐贈儀式，這是華碩...

台鐵增南台南、林森站 2026年通車

台南市在過去被市民認為較著重發展北區、中西區，此次台南市區鐵路地下化工程預計在東區的南台南副都心增設「南台南站」，並在附...

熱門新聞

影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

垃圾費隨袋徵收 桃4里擬明年試辦

彰化縣員林農產業市集明天還有 來拿折價券吃油麻雞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。