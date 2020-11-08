百年古蹟曲館集雅軒循古禮上梁 盼北管文化開創新紀元

雲林北港「集雅軒」是全台首間指定古蹟曲館，至今已有106年歷史，不過因年久失修，縣府獲文化部補助917萬元，在今年1月起進行重建修復工程，目前進度已達7成。雲林縣長張麗善今天主持上梁典禮，循傳統古禮進行儀式，祈求工程順利，期北管百年藝陣文化開創新紀元，再造歷史風華。

雲林縣定古蹟北港集雅軒修復及再利用工程，今年1月23日開工，歷經九個多月工期，整體修復進度即將邁入最後階段。縣長張麗善、雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、蕭慧敏，及文化觀光處長陳璧君、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、武德宮主委林安樂、集雅軒協會理事長李連春、雲林縣登錄大木保存者劉鴻林等貴賓雲集，共同見證上梁儀式。

張麗善說，縣定古蹟北港集雅軒是北港古老傳統音樂發展成的支系，更是北港僅存的北管百年藝陣文化傳習基地，感謝文化部重視地方人文，補助917萬元總工程經費，挹注集雅軒古蹟修復，目前進入最後3成工程階段，預計明年1月即可完工。

文觀處長陳璧君表示，集雅軒最早由地方人士蔡及、陳真、吳石等12人參加笨港媽祖繞境活動發起組成，在咸豐年間正式開館，成為笨港頗有名氣的北管子弟戲團，更是雲林縣少數有老建築「曲館」的北管社團。