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雲嘉南分署創客研發AI口罩辨識機 沒戴口罩電動門不開

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
「AI口罩辨識機」能自動偵測來者有沒有戴口罩，上月底在嘉義大林慈濟醫院實測。圖／雲嘉南分署提供
「AI口罩辨識機」能自動偵測來者有沒有戴口罩，上月底在嘉義大林慈濟醫院實測。圖／雲嘉南分署提供

勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地創客官憲瑜等8人，研發「AI口罩辨識機」，是官憲瑜說，防疫期間，許多場所需要戴口罩才能進入，目前都是採用人工辨識耗時費力，因此運用AI機器學習技術，與通訊端進行串聯，讓機器可以自動辨識人臉有沒有戴口罩，並控制門禁進出。

分署昨天和今天在嘉義文創園區辦創客論壇暨成果展，展出近百件創客成品，也有9場創客論壇、6場工作坊以及創客市集等，雲嘉南分署長劉邦棟、嘉義縣府勞動暨青年發展處副處長林俊傑、嘉義大學副校長楊德清、中正大學教務長洪新原和嘉義文創園區執行長孫育晴等人今天到場交流。

其中「AI口罩辨識機」能自動偵測來者有沒有戴口罩，引發關注，官憲瑜說，上月底受邀到嘉義大林慈濟醫院門口實測成功，機器辨識到來者沒戴口罩，螢幕就會顯示「NO」且電動門不會打開，若有戴口罩則會顯示「YES」並自動開門，未來團隊希望再結合測溫功能，讓門口的偵測「一機搞定」，節省人力資源。

劉邦棟表示，創客最主要的精神就是動手做來解決問題，今年疫情中，南方創客基地研發防疫系列商品，包括AI口罩辨識機、紫外線消毒燈箱、次氯酸消毒機、乾洗手自動噴霧給皂機、社交距離測距儀及口罩支撐架等。

成品除了在現場實體展出外，製作方式也開源在網路（ https://s.yam.com/uPLxF ），教民眾用小成本，就能自製經濟又實用的防疫商品，也免費數位機具設備及各式課程，詳情可上南方創客基地粉絲專頁查詢。

雲嘉南分署長劉邦棟體驗AI口罩辨識機，來者沒戴口罩，螢幕就會顯示「NO」。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟體驗AI口罩辨識機，來者沒戴口罩，螢幕就會顯示「NO」。圖／雲嘉南分署提供
「AI口罩辨識機」能自動偵測來者有沒有戴口罩，上月底在嘉義大林慈濟醫院實測。圖／雲嘉南分署提供
「AI口罩辨識機」能自動偵測來者有沒有戴口罩，上月底在嘉義大林慈濟醫院實測。圖／雲嘉南分署提供

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