天團五月天要來台南唱5場 黃偉哲：超前部署迎稀客

天團五月天暌違16年明年將來台南開唱5場，五迷樂翻天，市長黃偉哲上午表示，將以國慶焰火活動經驗，在相關配套措施「超前部署」，尤其交通全力改善，結合觀光旅遊行程，歡迎各地遊客來台南。

黃偉哲今參加終身學習楷模表揚活動，媒體詢問五月天到台南開唱，屆時人潮擠爆，市政府如何因應，黃強調，在五月天開唱之前，市政府先舉辦跨年晚會，將全力以赴，讓民眾可以享受到最精彩的系列活動。

黃偉哲指出，暌違16年後，五月天再來開唱，令市民雀躍，預祝活動圓滿、成功，也將努力讓所有人感受台南的熱情。

他說，市政府會在配套工作，全力協助，以國慶焰火的經驗，治安維護與環境清潔等都不錯，將繼續保持，而令人詬病的交通，將提出改善、精進的策略，做到更好。

黃偉哲進一步指出，會努力整合各單位，將交通、維安、觀旅等工作做好，將台南最棒的一面，呈現給五月天及其廣大的歌迷。