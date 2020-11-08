聽新聞
test
0:00 / 0:00
天團五月天要來台南唱5場 黃偉哲：超前部署迎稀客
天團五月天暌違16年明年將來台南開唱5場，五迷樂翻天，市長黃偉哲上午表示，將以國慶焰火活動經驗，在相關配套措施「超前部署」，尤其交通全力改善，結合觀光旅遊行程，歡迎各地遊客來台南。
黃偉哲今參加終身學習楷模表揚活動，媒體詢問五月天到台南開唱，屆時人潮擠爆，市政府如何因應，黃強調，在五月天開唱之前，市政府先舉辦跨年晚會，將全力以赴，讓民眾可以享受到最精彩的系列活動。
黃偉哲指出，暌違16年後，五月天再來開唱，令市民雀躍，預祝活動圓滿、成功，也將努力讓所有人感受台南的熱情。
他說，市政府會在配套工作，全力協助，以國慶焰火的經驗，治安維護與環境清潔等都不錯，將繼續保持，而令人詬病的交通，將提出改善、精進的策略，做到更好。
黃偉哲進一步指出，會努力整合各單位，將交通、維安、觀旅等工作做好，將台南最棒的一面，呈現給五月天及其廣大的歌迷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言