嘉縣竹崎椪柑評鑑結果出爐 冠軍分享好吃的秘訣

嘉義縣竹崎鄉地區農會，為推廣在地椪柑，於內埔分部禮堂舉辦第二屆「竹橘香」柑桔評鑑活動，共有80組參賽者角逐，邀請嘉義大學園藝系副教授李堂察為主審，最終冠軍由灣橋村果農柯俊榮奪得，將於竹崎鄉水果節中頒獎。冠軍柯俊榮說，好吃的椪柑秘訣在於施肥和水分的控制，只要用心就能種出很棒的椪柑。

柯俊榮說，椪柑好吃的秘訣在於施灑肥料，剛種下去的時候，使用由雞屎、米糠做成的堆肥；果樹在生長的時候要使用氮肥，準備收成的時候，採用鉀肥；分階段的施肥，果樹才能長的好，柯說，「一分錢一分貨」，除了堆肥外，他只堅持使用國外進口的肥料，「只要用心去做，結出來的果子都會回報你」。

對於今年山區大幅缺水，柯俊榮毫不擔心，他說椪柑不能三不五時就去澆水，要等果皮看起來稍微乾燥，才能灑水，這樣吃起來才有「膨脹」的感覺。

竹崎鄉地區農會為鼓勵果農種植優良柑桔，每年皆都會舉辦椪柑評鑑，讓果農彼此交流，也讓喜愛竹崎椪柑的消費者吃得安心吃得健康。竹崎鄉農會總幹事林孟怡表示，竹崎鄉是嘉義縣第二大椪柑產區，全鄉椪柑種植總面積580公頃，年產量可達12000公噸，產季為每年10月至12月，大約在在立冬到冬至這段期間，果皮轉綠，稱為「青皮椪柑」，甜中帶酸，果粒也相對飽滿晶瑩。

李堂察說，今年氣候雨量少乾燥得宜，而且果農在果樹管理技術也較為往年增進許多，椪柑果實粒粒飽滿。水分及口感甜中帶有果酸，尤其甜度都有10度左右，非常優質。