影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

嘉義市立美術館昨天下午開幕，市長黃敏惠、文化部次長蕭宗煌惠等人，都參加開幕點燈儀式，黃敏惠除感謝前人付出，才能有今天的美術館，並現場宣布「誠品書店」未來將進駐美術館，美術館必是嘉義市另一個最美風景。

「台灣藝術從嘉義出發！」黃敏惠表示，美術館籌備過程，獲得許多在地藝術家前輩支持，他們在這裡荒蕪丶舊建築中看見藝術園地，還有多名藝術家第二代，及旅外嘉義藝術家支持、捐出作品，將畫留家鄉，讓美術館藏更豐富。

黃敏惠說，4年前「再創嘉義畫都生命力」主題展及藝術活動，嘉美館募集典藏品102件，今年更收到陳立栢44件陳澄波畫作，和15件畫都時期作品，藏家郭東榮、協志工商董事長何明宗也捐贈許多珍貴台灣前輩畫家作品。

首檔展覽「辶反風景」，由「風景」主題帶出嘉義地方特質，藉由「返」字的拆組，呈現各時代對「風景」的不同敘事，並以時間脈絡介紹林玉山、陳澄波等作品及4個展覽。

嘉義市立美術館整體建築包含古蹟棟、中間本館及側棟。古蹟棟為1936年舊菸酒公賣局嘉義分局，由建築師黃明威與王銘顯規畫設計，將3棟新舊建物融合，美術館設計從古蹟延伸，建築並入圍今年台灣建築獎，成為許多來嘉旅人必拍風景。