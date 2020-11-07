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林內農會在稻田舉辦書法大賽 米香加書香格外有味

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，民眾揮毫寫出對稻米的情感，總幹事黃國洲對「林內好米」達到宣傳效果給予好評。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，民眾揮毫寫出對稻米的情感，總幹事黃國洲對「林內好米」達到宣傳效果給予好評。記者蔡維斌／攝影

「米香加書香會是什麼滋味？」雲林縣林內鄉農會今天舉辦一場別開生面的稻香書法大賽，讓民眾在稻田裡揮毫，抒發對稻米情感，並用米材作出精緻的法米糕點，推廣新米糧新食法，眾人齊聚稻田盡情揮毫，從稻田到書桌揚頌稻之美，讓年輕人對米糧文化有新的認知，建立新情感。

今天這場由林內鄉農會主辦的稻米節，主要是為推廣台南11號優質米，除帶領小朋友寫生小旅行畫出自己家鄉美麗農景，更在一塊割出台灣造型的稻田上，舉辦書法大賽，比的不是筆法功力，而是由個人即興揮毫，以成語或對聯，寫出自己對稻米的歌頌讚揚。

比賽開始，稻田裡成排的桌子，參賽者發揮想像，把心中對稻米的認知用成語寫出，「稻穗飄香」「五谷豐登」「魚米之鄉」「稻禾臨福」....，每個人盡情揮毫，有人索性直接寫了「林內好米」，達到宣傳效果，字體不美卻擁有高分。

民眾不僅比文思，還比書寫功力，楷草字體盡出，甚至還有人用篆體古文書寫，展現出稻米文化的悠久精深，寄情於文也獲高分，參賽者說，第一次在稻田裡揮毫，筆香加泥土香，寫起來特別有味。

除了稻田揮毫，也有米料理，用米材料現烤的窯烤PIZZA 、法米法式甜點 La Famille ，還有各式各樣的米食甜品，及最具鄉土味的爆米香，最後重頭戲更推出11道無麩質的風味餐 ，展現國產米的多元特色。

總幹事黃國洲指出，為讓國人重新認識米文化，這場精采的稻田書法大賽，寫出了民眾對稻米的情感，相當有意義。國產米的米香濃溢、Q彈黏度口感，堪稱世界之最，新米糧新吃法，期待透過推廣活動讓年輕人對台灣好米有更深的認知，進而愛吃米食。

最後由林內農會理事長王世明、總幹事黃國洲帶領林內鄉長張維崢、工策會總幹事許宇甄、縣農會總幹事簡明欽等人和全場的人在台灣造型的米田高喊「林內好米尚介讚！」，要大家多吃好米挺農民。

林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影
全場的人圍著台灣造型的稻田，高喊林內米尚介讚，大力推廣台灣好米。記者蔡維斌／攝影
全場的人圍著台灣造型的稻田，高喊林內米尚介讚，大力推廣台灣好米。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影
林內農會別開生面在稻田裡舉辦書法大賽，讓民眾揮毫寫出對稻米的情感。記者蔡維斌／攝影

稻米

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