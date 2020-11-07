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蘭嶼拼板舟划進魚寮遺址 伴隨台灣交響樂團演奏吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地。記者魯永明／ 攝影
蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地。記者魯永明／ 攝影

國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，當地配合水環境，栽植成排落羽松，加上清澈湖泊，營造成為「嘉義版忘憂森林」，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。

音樂會最高潮在演奏尾聲，由一對定居水上鄉蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地，有深厚南島文化底蘊，觀眾驚呼連連。

魚寮遺址是嘉縣最重要的史前遺址，在縣府和道將圳文化學會等單位、當地里民鐘柏州等人打拚15年之後，魚寮遺址的落雨松和清澈的湖泊已成為打卡熱點，道將圳協會理事長楊清樑等人奔走，促成台灣交響樂團在遺址辦森林音樂會。

縣長翁章梁帶綜規處長郭凱迪等主管，立委蔡易餘、台電董事長楊偉甫及議員林緗亭、賴瓊如等參加，天空下毛毛雨，阻擋不了各地觀眾熱情，穿雨衣或打傘聆賞，樂團演奏一首首經典中西樂曲，讓人陶醉。

魚寮遺址2009年經縣府指定公告為縣定遺址，為保留這塊遺世之地，嘉義縣市保安魚寮文化協會、道將圳文化學會及九芎埤濕地生態保育協會，攜手營造自然生態景觀，經多年努力，從遇雨即淹的孤島，有了今天多功能的滯洪功能和濕地，公私部門造林休閒、保護生態，為地方帶來生機。

楊清樑指出，魚寮社區有深厚南島文化底蘊，史前時代就有人群傍著水文在此居住形成聚落，遺址代表嘉義平原新石器時代晚期史前文化面貌，隱沒台糖甘蔗田間長達半世紀，2003年開挖高鐵大道再次出土，範圍31公頃。

國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影
國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影
國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影
國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影
蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地。記者魯永明／ 攝影
蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地。記者魯永明／ 攝影
國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影
國立台灣交響樂團下午首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，600多名觀眾沈浸在美妙樂音，陶醉不已。記者魯永明／ 攝影

遺址 交響樂團 嘉義

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