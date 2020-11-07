快訊

最後掙扎？川普訴諸最高法院 盼複製小布希20年前戲碼

台灣大賽G6／獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩再生電腦點亮偏鄉 劉建國：有需求者可再爭取

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，由立委劉建國和虎尾鎮長丁學忠代表接受。圖／劉建國提供
華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，由立委劉建國和虎尾鎮長丁學忠代表接受。圖／劉建國提供

二手電腦點亮偏鄉！雲林縣虎尾鎮長丁學忠和立委劉建國今天邀華碩文教基金會贊助，舉辦弱勢家庭翻轉再生電腦捐贈儀式，這是華碩文教基金會在雲林首次捐贈再生電腦共33台給偏鄉小學和圖書館，以縮短數位教育落差，若有電腦需求者可與劉建國服務處聯繫。

丁學忠表示，都會區圖書館或學校的數位教學設備十分精進，尤其有的圖書館甚已進入AI科技智慧時代，反觀偏鄉的數位教學設備仍老舊不足，因此結合立委劉建國、虎尾天后宫聖慈壇慈善會、雲邑聖慈壇天上聖母會，向華碩文教基金會爭取再生電腦。

劉建國也說，再生電腦是由專業人員將回收的二手電腦進行組裝整修，再送給偏遠地區或有需求的學校、原住民團體與弱勢福利社團等使用，透過資源回收再利用，既環保又可縮短城鄉數位落差，一舉兩得。

今天捐贈儀式由華碩文教基金會資深經理黃光磊代表捐贈，劉建國和丁學忠、虎尾鎮代主席林嘉弘代表接受，隨後並在虎尾圖書館使用再生電腦上網，「比新的還好用！」3人異口同聲感謝華碩關懷偏鄉，增加公共空間電腦設備，幫助弱勢學童擁有數位學習環境。

這次首批捐贈的華碩再生電腦共33部，將發送給虎尾鎮立圖書館6部、虎尾國小10部、口湖鄉下崙國小6部、口湖國小3部、口湖頂湖國小3部、崇文國小5部。由於華碩總經理林福能是雲林麥寮出身的優秀子弟，劉建國表示，往後若有再生電腦需求者可直接和他的斗六服務處聯繫。

華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，由立委劉建國和虎尾鎮長丁學忠代表接受並馬上試用，他們異口同聲說比新的好用。圖／劉建國提供
華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，由立委劉建國和虎尾鎮長丁學忠代表接受並馬上試用，他們異口同聲說比新的好用。圖／劉建國提供
華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，將分送給圖書館和各國小。圖／劉建國提供
華碩文教基金會贈送再生電腦給偏鄉，將分送給圖書館和各國小。圖／劉建國提供

劉建國 圖書館 偏鄉

延伸閱讀

藍綠委聯手逼問最大共識：沒查廠不得進一步開放美牛

農委會預告修法禁養 綠委替惡霸犬請命

影／美國惡霸犬竟然被認定為惡犬？綠委籲農委會改正

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

相關新聞

華碩再生電腦點亮偏鄉 劉建國：有需求者可再爭取

二手電腦點亮偏鄉！雲林縣虎尾鎮長丁學忠和立委劉建國今天邀華碩文教基金會贊助，舉辦弱勢家庭翻轉再生電腦捐贈儀式，這是華碩文...

古董車聚開到嘉義縣 數十輛古董車亮相迷人吸睛

嘉義縣表演藝術中心今天下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，數十輛金光閃閃阿公阿嬤級古董車一字排開，...

影／轟隆隆！台南路樹應聲而倒 壓毀轎車幸無人傷

「轟隆」一聲巨響，台南市東區青年路上一株路樹，下午3時30分左右連根應聲斷裂倒塌，壓在路旁一輛轎車前車蓋上，樹幹及樹身橫...

南科LM富人特區工商飛快發展 第一家商務旅館今天開幕

台南科學園區「LM特區」工商發展快速，區內豪宅、南科新貴多，居民繳稅金額名列前茅，建商看好商機，在LM特區打造第一間住商...

老裁縫師創作不輟 成了素人藝術家

台南市79歲的鄭麗景是裁縫師，走進社區服務後，展現裁縫的創意能力，把人家不要的布料、衣服變成創意玩意，也成了銀髮老師、素...

美青姐現身台南附小！校友感念父親養育之恩捐贈千萬元

台南附小畢業校友施繼澤感念同為校友，民國9年畢業的父親施啟宗養育之恩，利用父親畢業1百年，母校創校125年，捐贈教育基金...

朴子市魅力商圈呷通海 20家料理美食上菜民眾吃光光

嘉義縣朴子市魅力商圈上午在歷史最悠久第二市場，舉辦朴子商圈呷通海消費集點換好禮活動開幕活動，網羅商圈布袋、東石、朴子等鄉...

新市毛豆節登場農特產遊客搶 毛豆伴麵鹽水意麵拚人氣

台南新市毛豆節今天熱鬧登場，搭配的特產市集地方小農青農與友好農會、產銷班來捧場參與，現場人山人海，許多民眾品嘗毛豆、毛豆...

對抗異常氣候！南化水庫還能滿庫 防淤隧道進度99.5％

南部地區因為今年受到降雨少影響乾旱特別的嚴重，水利署能透過超前部署的方式省下了將近一個南化水庫的水量，曾文水庫也節水省下...

「幼老共融」教育讓阿公阿嬤更有活力 傳承生命教育

吳鳳科技大學幼保系今天在嘉義市中央廣場，舉辦「幼見幸福嘉園」銀髮幼兒共融學習成果發表會，展現近1年推動祖孫共融、互動學習...

閃電颱風無助台南水情 黃偉哲：要有最壞的打算

閃電颱風快閃離開台灣，對目前吃緊的南部水情沒有帶來明顯的雨量，水利署長賴建信今天陪同台南市長黃偉哲視察南化水庫時就表示，...

水庫解渴期待落空！南化水庫未降雨 僅高屏溪流量增加

閃電颱風離台，原本期待颱風替南部各大水庫解渴的期待落空。水利署南區水資源指出，此次颱風僅帶給曾文水庫1.1毫米累積降雨，...

熱門新聞

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

美青姐現身台南附小！校友感念父親養育之恩捐贈千萬元

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

對抗異常氣候！南化水庫還能滿庫 防淤隧道進度99.5％

信義區成立30年 101大樓今晚點燈同慶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。