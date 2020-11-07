華碩再生電腦點亮偏鄉 劉建國：有需求者可再爭取

二手電腦點亮偏鄉！雲林縣虎尾鎮長丁學忠和立委劉建國今天邀華碩文教基金會贊助，舉辦弱勢家庭翻轉再生電腦捐贈儀式，這是華碩文教基金會在雲林首次捐贈再生電腦共33台給偏鄉小學和圖書館，以縮短數位教育落差，若有電腦需求者可與劉建國服務處聯繫。

丁學忠表示，都會區圖書館或學校的數位教學設備十分精進，尤其有的圖書館甚已進入AI科技智慧時代，反觀偏鄉的數位教學設備仍老舊不足，因此結合立委劉建國、虎尾天后宫聖慈壇慈善會、雲邑聖慈壇天上聖母會，向華碩文教基金會爭取再生電腦。

劉建國也說，再生電腦是由專業人員將回收的二手電腦進行組裝整修，再送給偏遠地區或有需求的學校、原住民團體與弱勢福利社團等使用，透過資源回收再利用，既環保又可縮短城鄉數位落差，一舉兩得。

今天捐贈儀式由華碩文教基金會資深經理黃光磊代表捐贈，劉建國和丁學忠、虎尾鎮代主席林嘉弘代表接受，隨後並在虎尾圖書館使用再生電腦上網，「比新的還好用！」3人異口同聲感謝華碩關懷偏鄉，增加公共空間電腦設備，幫助弱勢學童擁有數位學習環境。