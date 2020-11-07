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古董車聚開到嘉義縣 數十輛古董車亮相迷人吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會， 縣長翁章梁（左)上車感受一下引擎的浪聲。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會， 縣長翁章梁（左)上車感受一下引擎的浪聲。圖／縣府提供

嘉義縣表演藝術中心今天下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，數十輛金光閃閃阿公阿嬤級古董車一字排開，每輛都是精品中的精品，民眾大飽眼福，手機拍不停。

這場由台灣古董車發展協會等單位發起的車聚活動，透過骨董車行動藝術館的發想，舉辦涵蓋嘉縣市人文寶藏之旅，縣長翁章梁特地到現場品味骨董車迷人丰采，還上車感受一下引擎的浪聲。

翁章梁說，骨董車是時代進步痕跡，每個時期造車工藝都有不同的思維，開心看到骨董車聚在嘉義，讓民眾近距離感受骨董車精湛工藝之美。

上次車聚2017年老車文化季，3年後骨董車友再碰面，非常開心。古董車發展協會理事長張棣鈞說，邀請很多經典籍車輛，包含古董車發展協會創會長曾國棟夢幻逸品BENZ W121-190SL雙座敞篷跑車1954年經典款，被譽為史上最美汽車60年代英倫跑車。

古典與流線兼具的Jaguar E-TYPE，古典跑車福斯卡門VW karmannGhia，德國車廠、罕見成功演繹義大利式的跑車風情，露營車始祖級車款VOLKSWAGEN T2 ，圓嘟嘟的車身線條，車頭V字形凸板，碩大的圓形標誌、獨特整體，擄獲年輕人的心，投入收藏與改造。

數十輛受邀來嘉展示遊行、逗逗遊、帥帥逛的骨董車，跟嘉義的經典地標「比美」，讓賞車、賞景民眾拍個過癮，車隊從表藝中心整隊後，開往檜意森活村、嘉義智選假日酒店展示，明天開往阿里山國家風景區管理處，在逐鹿部落、觸口遊客中心和旺萊山愛情大草原沿途定點定時供遊客賞車合影，9日上半天岩紫雲寺。

嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會， 縣長翁章梁（右）到場觀賞。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會， 縣長翁章梁（右）到場觀賞。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，每輛都是精品中的精品，民眾大飽眼福，手機拍不停。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，每輛都是精品中的精品，民眾大飽眼福，手機拍不停。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，每輛都是精品中的精品，民眾大飽眼福，手機拍不停。圖／縣府提供
嘉義縣表演藝術中心下午有場跨縣市、跨產業、跨文化「在嘉珍美」骨董車嘉年華會，每輛都是精品中的精品，民眾大飽眼福，手機拍不停。圖／縣府提供

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