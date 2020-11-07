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南科LM富人特區工商飛快發展 第一家商務旅館今天開幕
台南科學園區「LM特區」工商發展快速，區內豪宅、南科新貴多，居民繳稅金額名列前茅，建商看好商機，在LM特區打造第一間住商式旅館-「宇田商旅E Hotel」，今天開幕，市議員林志展、南科廠商公會處長郭春暉等地方人士出席剪綵道賀。
新旅館在LM區陽光大道南科園區旁，陽光大道離園區5分鐘車程，有超商、羽球館及蓮潭公園，步行10分鐘可到南科火車站、10分鐘車程達善化、新市生活商圈，往東接國道3號善化交流道，往西接國道8號台南科學園區出口。
宇田商旅執行長謝琇薇表示，宇田商旅因應南科商務人士需求，公共區域及客房內皆具全方位商務設施及寬頻上網服務，透過個人電腦或行動裝置連結，旅途中不會錯過重要資訊。附近熱門旅遊景點有史前文化博物館南科考古館、山上水道博物館、左鎮石化園區，南瀛天文館、南寶球場、嘉南球場、新化球場。
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