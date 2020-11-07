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老裁縫師創作不輟 成了素人藝術家

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
鄭麗景以回收牛仔布創作畫作，展現創意。記者鄭惠仁／攝影
鄭麗景以回收牛仔布創作畫作，展現創意。記者鄭惠仁／攝影

台南市79歲的鄭麗景是裁縫師，走進社區服務後，展現裁縫的創意能力，把人家不要的布料、衣服變成創意玩意，也成了銀髮老師、素人藝術家。她用牛仔布創作畫，義賣1萬5000元，買者又捐給社區當藝術展示品。

說起話來精神奕奕、創意無窮的鄭麗景，14歲當學徒學裁縫，老師就是她的大姊，功夫盡教，練就一手好功夫。鄭麗景說，大姊結婚後她就獨當一面，經營洋裁店，除了旗袍、男用西裝外，什麼衣服都會做。65歲後逐漸放下工作，走進社區服務，有天家對面的工廠丟出大批不要的舊布料，興起回收再利用，做布娃娃、袋子等念頭，就這樣開始創作，並在社區義務教導居民。

從臘腸狗、大象、鯨魚、熊、鳥到杯墊、杯套，也用玻璃瓶來創作，以麻線加上彩繪的小石頭，纏繞瓶子就來創作特有紋理的藝術品。布能做成各式的動物也能變成畫作，鄭麗景就用回收的牛仔布，以黏貼的方式創作，其中作品「街情」進行義賣時，有人出高價購買，但認為應放在活動中心讓更多人觀賞，又捐給國宅社區發展協會。

鄭麗景說，目前有10多人跟著她以回收布料創作，有些阿嬤做了臘腸狗、鯨魚等布玩偶，作為孫子的生日禮物，充滿溫馨與熱情，也讓人欲罷不能，繼續做下去。

瓶蓋加上布料變成美麗卻獨一無二的杯墊。記者鄭惠仁／攝影
瓶蓋加上布料變成美麗卻獨一無二的杯墊。記者鄭惠仁／攝影
瓶子加上布料就變成美麗的藝術品，讓人愛不釋手。記者鄭惠仁／攝影
瓶子加上布料就變成美麗的藝術品，讓人愛不釋手。記者鄭惠仁／攝影

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