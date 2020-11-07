美青姐現身台南附小！校友感念父親養育之恩捐贈千萬元

台南附小畢業校友施繼澤感念同為校友，民國9年畢業的父親施啟宗養育之恩，利用父親畢業1百年，母校創校125年，捐贈教育基金1千萬元並建置藝術牆，今由「美青姐」代為參加揭幕典禮並接受教育部頒贈的水晶獎座。施繼澤以「正直」勉勵學生，期許未來成為風範。

人在香港卻因疫情影響無法來台的施繼澤在電話中表示，他的父親施啟宗自小父母過世，由祖父、叔叔扶養成人，父親不因此而自怨自艾，反而努力向上，成為家族第1位考上大學的孩子，且尚未畢業，因成績優異就被當時日本政府安排工作。他說，當初如果父親自怨自艾，以後的成就都可能改觀，因此，以父親的例子勉勵學弟妹要珍惜在校學習的時光，任何事都不要找藉口、埋怨，否則就會原地踏步。

施繼澤也以「正直」勉勵學生，期許學生以此為目標，在家就是正直好孩子，在校就是正直好學生，出了社會就能成為正直的風範，也是正直好公民。

南大附小校長許誌庭表示，施繼澤捐贈1千萬元教育基金，全數用在校務相關費用上，去年已做生態池，這次設置百載樹人藝術牆，由台南大學覺藝術與設計學系教授林美吟設計，酷默立體工作室負責人楊禮誠施作。

林美吟表示，藝術牆以校園金龜老樹為發想，運用前後空間裝置，表現過去與現在的共存。牆分兩層，後層鏡面採老照片為色塊，結合與創校年代同時期藝術家蒙德里安的作品「樹」，將具代表性的歷史照片融入其中；前層以金屬螺旋與透鏡，打造金龜樹與樹瘤造形意象，象徵創校至今的成長。當觀賞者從放大鏡欣賞前後層空間的同時，自身影像也映照在鏡面，完成觀者與作品的融合與互動，象徵以歷史經驗承載對未來的期望。