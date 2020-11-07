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朴子市魅力商圈呷通海 20家料理美食上菜民眾吃光光
嘉義縣朴子市魅力商圈上午在歷史最悠久第二市場，舉辦朴子商圈呷通海消費集點換好禮活動開幕活動，網羅商圈布袋、東石、朴子等鄉鎮市共20家在地商家，精心安排特色料理免費品嘗，上菜不久，民眾熱情，很快就杯盤見底吃光光，民眾直呼「好呷！真讚！」
第二市場擁有不少近百年傳統美食店，如外省麵、魚羹、當歸鴨、滷肉飯、苦仔嗲、麻花捲，以及伴手禮名店勝芳糖果行、麒茗茶坊等，還有鄰近商圈特色的刺繡街。
商圈協會理事長杜鎮江說，這次與市公所聯合在地攤商，推出為期近半個月集點活動，先行透過數位行銷廣宣，將傳統零售市場轉型、注入年輕活力，除日常消費集點兌換刮刮卡外，提供精美小禮，促進消費者購買意願與攤商有感互動。
開幕活動邀請店家端出最具豐味的料理，免費提供民眾享用，希望藉由魅力商圈的活動，吸引大量買氣與商機，吸引民眾、遊客，體驗商圈魅力與文化，疫情平穩後，帶動觀光景點，創進經濟，
朴子市長吳品叡、魅力商圈協會理事長杜鎮江、文化里長楊石旭、議員姜梅紅兒子陳建宇及縣府代表等來賓參加，臉書社群「幸福朴子人」版主楊石旭當當直播主，直播開幕活動；杜鎮江表示，活動獲經濟部中小企業處補助，商圈協會未來將辦理重要紀念日、節慶活動，尋求商圈不一樣的特色，發掘專屬朴子獨特魅力及豐厚文化記憶，活絡商圈。
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