新市毛豆節登場農特產遊客搶 毛豆伴麵鹽水意麵拚人氣

台南新市毛豆節今天熱鬧登場，搭配的特產市集地方小農青農與友好農會、產銷班來捧場參與，現場人山人海，許多民眾品嘗毛豆、毛豆麵後爭相搶購；鹽水農會也帶來新產品「鹽水意麵」促銷，吸引許多民眾詢問購買。

新市農會為了讓學童對毛豆產業有更深入了解，舉辦懷舊農村再生青少年體驗營，體驗活動包含毛豆對對碰、毛豆翻滾樂、挑逗樂及親子豆陣尋寶採逗趣等活動。此外，也提供絹印彩繪毛豆環保袋體驗及起司毛豆蔥油餅DIY，還有準備新品毛豆拌麵供現場民眾品嘗。

這場活動新市農會邀請親子以毛豆發揮創意，裝扮走秀表演，還有新市區各學校團隊、銀髮千歲團帶來不輸年輕人的精彩表演，幼兒園小朋友帶來活潑可愛的演出，今年第一屆毛豆公主一綾也到場演唱毛豆歌與大家欣賞，現場人潮滾滾。

會場也設置小型市集，邀請產銷班、青農及各區特色產品，舉辦農產品促銷，方便民眾採購在地新鮮農特產品。

新市毛豆產業文化活動今年舉辦第12年，今年配合舉辦「2020 情豆·初開-微電影競賽活動」，用鏡頭故事，將新市區農會的毛豆相關產品，融入人文、景觀、美食及自然生態等相關題材。