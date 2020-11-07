對抗異常氣候！南化水庫還能滿庫 防淤隧道進度99.5％

南部地區因為今年受到降雨少影響乾旱特別的嚴重，水利署能透過超前部署的方式省下了將近一個南化水庫的水量，曾文水庫也節水省下了1.2億立方公尺的水，水利署長表示，面對老天爺特殊劇烈異常天氣的挑戰，要更加強度進行區域水源的調度。

水利署南區水資源局指出，今年6月起降雨量偏少，9月開始透過台南高雄聯合運用管線，從高雄支援台南每天15萬公噸清水，迄今讓曾文水庫及烏山頭水庫節省1億220萬噸的水，相當於為台南市多延長110天的民生及工業用水，南化水庫也節省8240萬噸的水，將近一座南化水庫蓄水量。

水利署長賴建信表示，歷經民國103年至104年枯旱後，水利署在台南推動多項強化調度備援及增加水源等建設，陸續完成曾文水庫水位蓄升、台南高雄聯合運用工程、再生水、自來水減漏、曾文淨水廠擴建、曾文水庫及南化水庫防淤隧道工程等，預期120年將較103年增加每天60萬公噸的水源量，水資源調度備援能力將達140%。