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「幼老共融」教育讓阿公阿嬤更有活力 傳承生命教育
吳鳳科技大學幼保系今天在嘉義市中央廣場，舉辦「幼見幸福嘉園」銀髮幼兒共融學習成果發表會，展現近1年推動祖孫共融、互動學習成果，期許初老長輩成為幼兒教育幫助者，協助青年父母教養幼兒。
77歲的宋松雄今天帶著孫女林庭葦及博愛附幼小朋友，一起參加祖孫共融活動表演「獅鼓陣」，他隨著小朋友鼓聲、音樂，擺動獅頭舞蹈，下台後開心地說，和小朋友一起學習、玩遊戲，不僅親子關係好，自己也更有活力。
吳鳳科大幼兒保育系暨「幼見幸福嘉園」計畫主持人賴媛姬說明，這個計畫共3年，邀請嘉義市3所幼兒園參加，第1年以幼兒園祖孫為代間共融起點、培養種子教師；第2年起將深入社區，將共融推向社區及機構中長者，使老幼能建立長期友伴關聯；逐步實踐「老幼共園」照顧型態。
博愛附幼主任陳美銀表示，幼老共融除讓小朋友增加新鮮感，也提升銀髮族動能、活力，願意跟孫子走出家門，進入校園社區活動，並透過活動肯定自己、肯定存在價值。
她說，透過活動發現，幼兒園教育不僅幫助幼兒成長，也可啟發銀髮長輩，像端午節老幼一起作香包，中秋一起染布，阿公阿嬤會在活動過程指導小朋友，不僅增加祖孫互動，也傳承世代間生命教育。
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