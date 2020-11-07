閃電颱風無助台南水情 黃偉哲：要有最壞的打算

閃電颱風快閃離開台灣，對目前吃緊的南部水情沒有帶來明顯的雨量，水利署長賴建信今天陪同台南市長黃偉哲視察南化水庫時就表示，閃電颱風在曾文水庫集水區雨量只有1.1毫米；市長黃偉哲坦言，目前的水情狀況來講，要有最壞心理準備，以民生供水為優先，明年一期稻作供灌可能會非常的困難。

水利署長賴建信説，閃電颱風沒有帶來明顯的降雨，目前也不放棄任何一顆可以增加降雨的機會，目前在部署看能不能進行人工增雨的機會。

市長黃偉哲關心水情狀況今天上午來視察南化水庫，媒體問到對農業灌溉方面，他表示是目前的最新來看是不樂觀，最最壞的打算就是要有限水的準備，像曾文水庫今年從來沒有滿過，如果照以往的狀況，汛期曾文水庫應該要滿兩次。

依水利署及南區水資源局的提前部署，目前南化水庫9成3的蓄水約還有8千多萬立方公尺，但曾文水庫的蓄水不到兩成三，和烏山頭水庫合計只有1.8億立方公尺，這部分是比較吃緊的。

黃偉哲表示，面對是否停供及停灌，秋冬雜作用水量比較少，但一期稻作的部分就不容樂觀，還是要以民生為優先，要民生用水不予匱乏不予匱乏的程度就是基本的需求要能夠足夠供應；南科工業用水部分雖然用水量很大，但是像台積電他們的用水循環也做得很好，市政府也有增加再生水的使用，如果能夠一天增加幾萬噸的再生水對整體供水情況是可以有很大的紓解。