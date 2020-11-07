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水庫解渴期待落空！ 南化水庫未降雨 僅高屏溪流量增加
閃電颱風離台，原本期待颱風替南部各大水庫解渴的期待落空。水利署南區水資源指出，此次颱風僅帶給曾文水庫1.1毫米累積降雨，南化水庫完全沒有進帳，所幸高雄山區有降雨，高屏溪川流量從每秒40立方公尺提升至284立方公尺，後續應該還會繼續上升。
南化水庫是高雄、台南兩地共用水庫，今早水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲前往南化水庫關切水情。南水局指出，自9月21日起，透過聯合運用管線，高屏堰每日運送15噸清水至南化水庫儲存，此舉讓曾文、烏山頭水庫在7至10月間省下1億220萬噸水，相當是台南市110天民生產業用水，而南化水庫也在這4個月節省了8240萬噸的水，近一座南化水庫蓄水量。
南水局副局長鄒漢貴指出，此次颱風只在屏東牡丹水庫帶來較多降雨，曾文水庫降雨區累積1.1毫米，南化水庫沒有任何降雨，雨都沒有下在水庫集水區；所幸高屏溪川流量明顯增加，從40 cms提升至284cms（秒／立方公尺），透過區域調度逐日提高送輸水量，直至下個月，高屏溪輸水量可望從每天15萬噸提升至20萬噸，預先儲放在南化水庫。
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