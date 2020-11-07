銀髮長者當義工 打造台南國宅社區還有「國宅一生」樹

長照是照顧老人，但如何讓老人也能照顧社區，對老齡化社會更為重要。社區營造正在各地開花結果，其中南市南區國宅社區是國內少數環保小學堂，讓老人家走入社區服務並成了銀髮老師；去年把會議室變成種子學堂，已累積300多種樹種子，找種子已成為阿公阿嬤最快樂的事。

國宅社區從12年前起就推高齡志願服務，社區協會總幹事李金雀說，起頭就很難，要先說服讓老人家走進社區參與活動，接著鼓勵當義工，然後進行訓練，進而從中找出大家的專長，讓有能力的人成為銀髮老師，也創造了「老頑童春天」，經過多年來的努力，長者不再被動來服務，而是主動來參加，進化成「春天的老頑童」。

國宅社區是南區最早有火柴盒式國宅的地方，李金雀說，建築格局雖毫不起眼，但有老屋、老樹、老文化，和一群純樸努力的居民，正一步一腳印，創造社區新亮點，讓更多老人家不用受人照顧，而是當義工照顧社區也照顧自己。

全國有16個環保小學堂，國宅社區是其中少數連續兩年獲得環保署補助，推動環保小學堂的社區。李金雀說，去年起把活動中心二樓會議室打造成種子學堂，結合有蒐集種子興趣的義工和社區居民，用種子創造多樣化的裝置藝術，並用種子拼成南區、全國地圖；以及以回收衣服、布料製作圖畫、布偶、家飾品，也讓老人家樂此不疲。

李金雀表示，有擔任導遊的義工每次帶團出遊，都會利用時間找種子，司機受影響也加入行列；許多義工和家人出遊，找種子變成全家的活動。目前種子學堂已經累積325種樹種子，而且持續增加中。